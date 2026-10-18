Cristiano Ronaldo invertirá 20 millones de euros en una fábrica de agua mineral en Portugal

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo ampliará sus negocios con una inversión cercana a los 20 millones de euros en una fábrica de agua mineral en Portugal. Este proyecto se desarrolla en Gostei, localidad del municipio de Braganza, y prevé iniciar sus operaciones a comienzos del 2028, con una importante capacidad de producción anual.

CR7 se asocia con el Grupo Outeirinho

La nueva planta estará a cargo de Maravilha Decimal, empresa participada en partes iguales por Cristiano Ronaldo y el Grupo Outeirinho, compañía vinculada al sector del agua embotellada. Ambos socios forman parte de este proyecto industrial, que busca comercializar su producción en distintos mercados internacionales.

Según el medio portugués Observador, que difundió información atribuida a la agencia Lusa y declaraciones de un representante empresarial, la inversión prevista ronda los 20 millones de euros. La fábrica se construye en el norte de Portugal, en una zona que albergará esta iniciativa empresarial.

El proyecto contempla una capacidad de producción estimada de entre 500 y 600 millones de litros de agua al año. Esta cifra corresponde al volumen que podría alcanzar la instalación cuando funcione según lo previsto, por lo que no representa una producción actual, debido a que la fábrica todavía está en construcción.

Cuándo abrirá la fábrica y cuántos empleos generará

La fábrica de agua mineral que Cristiano Ronaldo impulsa en Portugal tiene previsto comenzar sus operaciones a principios del 2028. La instalación estará ubicada en Gostei, localidad del municipio de Braganza, al noreste del país, y tendrá como objetivo abastecer principalmente a mercados internacionales.

El proyecto contempla una plantilla inicial de entre 30 y 35 trabajadores para el comienzo de sus actividades. Esta previsión corresponde al personal que se necesitaría durante la primera etapa de funcionamiento y podría ajustarse según las necesidades operativas de la empresa cuando la planta entre en actividad.

En cuanto a su capacidad industrial, la instalación podría producir entre 500 y 600 millones de litros de agua al año. Se trata de una estimación de producción potencial, no de una cifra alcanzada actualmente, ya que la fábrica todavía se encuentra en construcción y su actividad comercial está prevista para 2028.

La puesta en marcha de esta planta forma parte de la inversión de cerca de 20 millones de euros que Cristiano Ronaldo comparte con el Grupo Outeirinho. El proyecto permitirá desarrollar una nueva actividad empresarial en Portugal, con producción de agua mineral destinada principalmente a la exportación una vez que comiencen las operaciones.