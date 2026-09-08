Pamela Franco elogia el cambio físico de Christian Cueva en los últimos meses: "Lo veo super bien"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco dejó en evidencia que atraviesa un momento de tranquilidad junto a Christian Cueva y no dudó en destacar la transformación que viene experimentando el futbolista. La cantante de cumbia se mostró feliz por la nueva etapa del jugador y aseguró que lo ve muy bien, tanto en el aspecto personal como profesional.

Pamela de derrite de amor por Cueva

La intérprete de 'Dile la verdad' resaltó que Cueva viene tomando con mayor seriedad su cuidado personal, después de realizarse algunos retoques en su apariencia y adoptar nuevos hábitos. Para la artista, estos cambios forman parte de un proceso positivo que también está relacionado con la disciplina que el deportista mantiene dentro y fuera de las canchas.

Asimismo, la cantante destacó que el mediocampista se encuentra enfocado en mejorar su estado físico y mantener una rutina vinculada al deporte. Esta nueva dinámica, según dejó entrever, le permite mantenerse concentrado en sus objetivos y afrontar con mayor determinación esta etapa de su carrera en Sport Boys.

"Lo veo súper bien, está muy concentrado mejorando en su estado físico, en su tema también emocional que es muy importante para todas las personas. Está enfocado en su chamba", declaró para un programa de espectáculos de mediodía.

Además, Pamela Franco valoró que Cueva también esté prestando atención a su bienestar emocional. Consideró que sentirse bien consigo mismo es fundamental para cualquier persona y que este equilibrio termina reflejándose en otros aspectos de su vida.

Christian Cueva y Pamela Franco

Finalmente, la intérprete dejó claro que ella también atraviesa un buen momento y se siente tranquila con su vida personal y profesional. Sus declaraciones reflejaron el cariño que siente por Cueva y dejaron entrever que ambos disfrutan de una etapa más estable, mientras el futbolista busca consolidar su presente deportivo.

"A nivel personal también tratando de que cada día esté mejor... Yo feliz, tranquila, mi vida está tranquila a nivel personal y profesional", agregó.

Los retoquitos de Christian Cueva

Hace unos meses, a través de un reel, el ex volante del club Juan Pablo II apareció con un especialista en medicina estética, quien empezó a explicar el procedimiento que le aplicaría en esa ocasión. El tratamiento se enfocó en mejorar facciones de Cueva, como la distancia entre la nariz y su labio superior, además del mentón y la mandíbula.

En el video también se observa el preciso instante en que el doctor le coloca jeringas de ácido mientras Christian está acostado en una camilla. "Miren el efecto lifting, todo mejorando el surco, con un lazo genial, y lo de acá otra vez: el mentón y el contorno mandibular, cómo se ha definido mejor", dijo el especialista.

Terminado el procedimiento, se hizo una comparación y Christian se mostró muy contento con los resultados. Incluso dijo que le habían quitado varios años de encima. "Me has puesto como arriba. Ahora voy a tener problemas (...) me has hecho retroceder unos años", dijo muy convencido del resultado.