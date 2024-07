¡Escándalo! Futbolista DENUNCIA terrible engaño de club de la Liga 1: "Me dejaron en el aire"

El mercado de pases se da previo al inicio del Torneo Apertura y Clausura; sin embargo, la posibilidad de que algún futbolista se quede sin fichar por algún equipo es bastante probable, siendo un ejemplo de ello, lo que le sucedió a un importante jugador que denunció el engaño de un club de la Liga 1.

El fútbol peruano está lleno de importantes figuras que buscan siempre pertenecer a los mejores equipos de la Liga 1. Sin embargo, parece que para Iván Santillán, esta posibilidad se vio en riesgo, luego de que un conocido club lo llamara la ficharlo y posteriormente le notificara que dicha situación ya no se daría.

Es así que, en entrevista con 'Infobae', el futbolista peruano contó que, en pleno mercado de pases, Alianza Atlético lo engañó al ofrecerle pertenecer a sus filas.

Y es que mientras él buscaba desvincularse de su entonces equipo, Cienciano, el presidente del club sullanero, Lander Alemán, le informó que ya no lo iban a contratar.

"Saliendo de Cienciano, tenía la oportunidad de ir a varios equipos de Liga 1, supuestamente iba a ir a Alianza Atlético con un contrato, pero después el presidente del club me llamó pasando tres semanas diciéndome que no se iba a dar. Me dejó en el aire, me descuadró, me agarró frío" , señaló al medio local.

Asimismo, el lateral izquierdo manifestó que, a pesar de que el presidente de Alianza Atlético le dio su palabra para la firma del contrato esta situación le hizo perder jugosos contratos con otros equipos.

"Supuestamente ya estaba en el club, solo faltaba la firma de él, me dijo que me daba su palabra, que antes que inicie la pretemporada lo iba a firmar, pero me llamó y me dijo que ya no iba en el club porque el entrenador argentino no me quería, yo le dije que las cosas no son así, entonces me hizo perder oportunidades de ir a un club de Liga 1", agregó.