De terror: Así fue la escalofriante lesión de Jamal Musiala en el duelo entre Bayern Múnich vs. PSG

Este sábado 5 de julio, Bayern Múnich y PSG se vieron las caras en uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final del Mundial de Clubes que se disputa actualmente en Estados Unidos. En la previa del torneo, ambos equipos partían como principales favoritos para hacerse coronarse campeones, pero ahora se verían las caras en un duelo que sacaría chispas.

Sin embargo, lo que debió haber sido una fiesta futbolística, se terminó convirtiendo en una verdadera pesadilla para Jamal Musiala. El joven jugador de 22 años sufrió una escalofriante lesión luego de chocar contra el portero Gianluigi Donnarumma.

Todo comenzó cuando el atacante, que justamente se encontraba volviendo de a pocos de una dolencia que lo alejó de las canchas por un tiempo prolongado, fue a toda velocidad a un pase largo que buscaba ponerlo mano a mano contra la portería rival.

Sin embargo, fue ahí cuando el arquero del PSG llegó primero al esférico y se arrojó buscando despejar el peligro. Lamentablemente la pierna izquierda de Jamal Musiala quedó trabada en la acción sufriendo inmediatamente una terrible lesión.

Al instante, el joven jugador de solo 22 años gritó de dolor mientras que señalaba su tobillo izquierdo el cual se encontraba fuera de su lugar productor de la fuerza del impacto. Harry Kane y el resto de sus compañeros que se encontraban cerca se percataron de lo ocurrido tomándose la cabeza con las manos y lamentó esta terrible situación.

El propio Gianluigi Donnarumma se mostró visiblemente afectado por lo sucedido al punto de expulsar unas lágrimas. Luego de unas horas, se conoció el primer parte médico del club bávaro donde se señala que el futbolista sufrió una fractura en el peroné de su pierna izquierda, además de dañarse varios ligamentos del tobillo.

En consecuencia, alemán estará fuera de las canchas entre 4 a 5 meses. Quien también se pronunció sobre este hecho fue el técnico del club muniqués quien lamentó que su dirigido sufra nuevamente una situación de este tipo.

"Lo que me hace que me hierva la sangre no es el resultado, es lo que le ha pasado a Jamal (Musiala). No tiene buena pinta. Si ves las imágenes, se ve que se hace daño. Pero no voy a elaborar un diagnóstico", indicó.