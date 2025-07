¡Grande Nacho! Ignacio Buse clasifica a las semifinales del Open ATP 250 Gstaad

¡De Perú para todo el mundo! El tenista nacional Ignacio Buse clasificó a las semifinales del Open ATP 250 Gstaad en Suiza tras vencer al argentino Román Andrés Burruchaga (136 ATP).

En un gran duelo que duró 2 horas con 14 minutos, nuestro compatriota (167 ATP) se impuso en parciales por 6-3, 3-6 y 6-1. Su pase a la gran final será este sábado 19 de julio cuando enfrente al también argentino, Juan Manuel Cerúndolo.

Con 21 años, el atleta nacional está haciendo historia, puesto que, es la primera vez que accede a las semifinales del torneo de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), además, porque es la primera que un tenista peruano llega a esta instancia en tierras helvéticas.

"Me siento genial aquí. Me siento como en casa, parecen unas vacaciones porque cada día hemos visitado el río, hemos hecho planes bonitos (...) me siento muy feliz por estar en unas semifinales ATP Tour y estoy deseando jugar ese partido", aseveró visiblemente emocionado.