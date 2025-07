Florinda Meza: Piden quitar su estatua tras escándalo por serie de Chespirito

18/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el estreno de la serie serie Chespirito: Sin Querer Queriendo, el legado de Florinda Meza ha sido puesto bajo la lupa. Tanto así que en su natal Zacatecas, un grupo de ciudadanos ha iniciado una campaña en redes sociales para retirar la estatua que la homenajea.

Serie de Chespirito destruye a Florinda Meza

El estreno de Chespirito: Sin Querer Queriendo en HBO Max no ha pasado desapercibido. La serie, que expone varios pasajes desconocidos de la vida del comediante Roberto Gómez Bolaños, ha puesto bajo el reflector su relación con Florinda Meza.

Aunque en la ficción se usan personajes "inspirados" y no directamente nombrados, las alusiones son claras: se sugiere que Roberto Gómez Bolaños engañó a la madre de sus seis hijos con Florinda Meza, lo que ha provocado indignación entre varios seguidores de la serie.

Campaña para retirar estatua de Florinda Meza

El revuelo fue tal que incluso se ha creado una página de evento en Facebook con el nombre "Todos a quitar la escultura de Florinda". La iniciativa fue creada por la usuaria Diana Rivera Salamanca y busca convocar a los vecinos de Juchipila, Zacatecas, para retirar la escultura el próximo 24 de julio.

La estatua de bronce fue inaugurada en 2019, y lleva una placa que destaca a Florinda Meza como una comediante y productora reconocida internacionalmente. Pero muchos aseguran que nunca mostró vínculo real con el lugar.

Respuesta del creador de estatua de Florinda Meza

Ante esta situación, el escultor Víctor Hugo Yañez Piña —reconocido por su trabajo en retrato escultórico hiperrealista y autor de la obra— decidió romper su silencio en una entrevista con el programa De Primera Mano.

"Admiro a la señora Florinda Meza por su trayectoria, belleza y estética. Fue lo que aprendí de ella para hacerla en escultura", señaló, aclarando además que el proyecto fue financiado por el gobierno del estado de Zacatecas.

Respecto a la polémica y la campaña que busca retirar la estatua, Yañez Piña comentó: "Yo creo que quitarla no es decisión de ellos, no deberían hacerlo porque es un tributo a su éxito como actriz, no a su vida personal, eso es algo en lo que yo no me meto".

Tras el estreno de la serie de Chespirito y las nuevas revelaciones sobre su vida personal, el legado de Florinda Meza se encuentra en la mira. Su estatua en Zacatecas, hoy en discusión, se ha vuelto un símbolo de la controversia que envuelve su imagen.