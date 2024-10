Stefano Peschiera es fiel devoto del Señor de los Milagros: "Gracias a él tenemos medallas"

En exclusiva para Exitosa, el medallista olímpico peruano, Stefano Peschiera, confesó ser fiel devoto del Señor de los Milagros. El velerista nacional participó en la primera salida en procesión del 'Cristo Moreno', que se desarrolló este sábado 5 de octubre.

Durante su presencia en la iglesia de Las Nazarenas, el destacado deportista peruano confesó sentirse muy agradecido con la figura religiosa del Cristo de Pachacamilla. Peschiera resaltó que es gracias al 'Morenito' que Perú ha logrado triunfos importantes en el deporte, como las recientes medallas de oro en los JJ.OO. y Paralímpicos de París 2024.

"Es especial para mí estar aquí. Significa mucho la unión que tengo con él. Gracias a él tenemos medallas de oro. Medallas olímpicas después de tantos años, y la energía (para ganar) me la dio él", reveló Stefano muy emocionado.

Además, el deportista de 29 años tuvo un pedido en especial para el Señor de los Milagros. Nuestro medallista olímpico mostró su deseo de que exista unión y respeto. Además, pido personalmente que continúen los éxitos y sobre todo el buen estado de salud.

"Por la unión, el respeto, el tomar responsabilidad y para mí estabilidad y tranquilidad. Es lo que cada uno debería pedir. Que siempre haya trabajo, oportunidades y salud. Sin salud no hay nada", manifestó.

Por otro lado, Stefano Peschiera no evitó pronunciarse sobre la actual coyuntura que vive el país. En esa línea, precisó que la inseguridad ciudadana viene afectando considerablemente al Perú, y que esto debería ser un motivo para que las autoridades realicen una mejor gestión para confrontar la crisis.

"No estamos seguros los peruanos . No puede ser que en nuestra propia casa no podamos estar tranquilos, disfrutar y respetarnos. Considero que deberíamos hacer un llamado a las autoridades para que se haga un mejor servicio de inteligencia, para poder desatar estas mafias y capturarlas", manifestó.