Tabla actualizada y programación de la fecha 13 del Torneo Clausura: partidos, horarios y canales

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continuará con la décimotercera jornada, que se disputará del viernes 23 al lunes 26 de octubre, con encuentros clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

En la jornada anterior, Alianza Lima se impuso por 3-1 a Atlético Grau en Matute, mientras que Sporting Cristal venció por 4-2 a Comerciantes Unidos en el Alberto Gallardo. Por su parte, Universitario volvió al triunfo con una goleada por 4-1 sobre Alianza Atlético.

En otros resultados de los equipos de la zona alta, Sport Boys cayó por 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape, mientras que FBC Melgar superó por 4-2 a Deportivo Garcilaso en un partidazo en Arequipa.

Fecha 13 del Torneo Clausura 2026 (LFP)

Programación fecha 13 - actualizada

Viernes 23 de septiembre

1:00 p.m. | UTC vs. FBC Melgar

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. ADT

Sábado 17 de septiembre

3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Atlético

1:00 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal

8:30 p.m. | Universitario vs Juan Pablo II

Domingo 18 de septiembre

11:00 a.m. | Comerciantes Unidos vs. Cienciano

1:15 p.m. | Deportivo Moquegua vs. Alianza Lima

3:30 p.m. | Sport Boys vs. FC Cajamarca

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas

Tabla de posiciones Clausura - actualizada

Tras los resultados de la fecha anterior, Sporting Cristal y Sport Huancayo comparten el liderato con 25 puntos, seguidos de Universitario, que suma 24 unidades. Más atrás, se registra un quíntuple empate con 22 puntos entre Juan Pablo II, FBC Melgar, Deportivo Garcilaso, Alianza Lima y Alianza Atlético. Por su parte, Cusco FC y Sport Boys se ubican más abajo, con 18 unidades cada uno.

Tabla de posiciones Acumulada - actualizada

Tabla Acumulada - actualizada

Por otro lado, en la tabla acumulada de la Liga 1, Alianza Lima se mantiene como líder con 62 puntos, mientras que Universitario suma 53 unidades y continúa en los primeros lugares.

En el tercer puesto aparece FBC Melgar con 50 puntos, seguido de Deportivo Garcilaso, que registra 48. Más atrás se ubican Cienciano, con 47 unidades, Los Chankas, con 46, Cusco FC con 45 y Sporting Cristal con 44.

Tabla de posiciones Acumulada - actualizada

¿Por dónde se van a transmitir los partidos?

Toda la décimotercera fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).