Pablo Guede le respondió duramente a Franco Velazco: "No sé ni quién es, no sabía que los administradores hablan de fútbol"

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica entre Alianza Lima y Universitario escaló tras los cruces entre Pablo Guede y Franco Velazco, administrador del cuadro de Ate. Todo comenzó cuando Guede respaldó a Miguel Rondelli, entrenador de Melgar, tras las quejas por las decisiones arbitrales en el empate entre Universitario y el equipo arequipeño.

La respuesta del entrenador ´blanquiazul´

Tras la victoria de Alianza Lima por 3-1 ante Atlético Grau, Guede minimizó las declaraciones del administrador crema en conferencia de prensa. El DT blanquiazul también cuestionó que un dirigente se pronuncie sobre el trabajo de los entrenadores rivales.

"No sé ni quién es. ¿Habla de fútbol? No tengo idea de quién es. No sabía que los administradores hablaban de fútbol o se metían con los entrenadores de los equipos rivales. Debe querer notoriedad o lo que sea", añadió.

😳🌶️ "¿FRANCO VELAZCO? NO TENGO IDEA DE QUIÉN ES" " Si yo perdí dos clásicos, estoy en el cargo. Él ganó dos y echó a cuatro DT's. No sabía que los administradores se metían con los DT's rivales. Debe QUERER NOTORIEDAD" Pablo Guede a Franco Velazco 💥 https://t.co/6YpSYhCuWx — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) October 18, 2026

Reproche por los cambios en tienda ´crema´

Guede comparó su continuidad en Alianza Lima con la gestión de Velazco en Universitario y cuestionó, con ironía, la inestabilidad técnica del cuadro crema.

Le recordó que, pese a haber ganado dos clásicos, la institución habría cambiado a cuatro entrenadores, mientras él se mantiene en el cargo tras perder dos.

"Si yo gané o perdí dos clásicos y estoy en el cargo; él ganó dos y echó a cuatro entrenadores... Creo que habla por sí solo. Pero que siga administrando que lo está haciendo bien", sostuvo.

Las palabras de Franco Velasco que incendiaron la pradera

Velazco respondió días antes con una dura crítica al argentino y cuestionó su respaldo a Miguel Rondelli. El directivo también se refirió a la supuesta "solidaridad" entre Alianza Lima y Melgar, al asegurar que esa relación se comprobaría con los resultados al cierre del año.

"Yo ya quisiera tener a un técnico que en todos los partidos de altura y que juegue de visitante, juegue al término del primer tiempo 11 contra 10. Yo ya quisiera tener un técnico que pierde dos clásicos y se mantenga en el puesto. Pero en la 'U' pensamos diferente, claramente. La solidaridad la veremos a fin de año", cuestionó.

Las declaraciones mantienen viva la tensión entre ambos clubes, en un momento decisivo del Torneo Clausura. Alianza Lima y Universitario se disputan posiciones clave y el cruce entre el técnico y el administrador crema refleja la fuerte rivalidad que rodea la definición del certamen.