Selección peruana jugará ante Bolivia: conoce la fecha, hora y lugar del amistoso

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana ya tiene confirmado un nuevo compromiso internacional en su calendario de actividades para la próxima fecha FIFA. La cuenta oficial de la Bicolor anunció que el combinado nacional enfrentará a Bolivia el próximo viernes 13 de noviembre en la ciudad de Lima.

Este partido amistoso permitirá al equipo sumar minutos de competencia de cara al inicio del proceso hacia las Eliminatorias del Mundial 2030 y la siguiente edición de la Copa América. Ante esta confirmación, la afición nacional se alista para acompañar a la escuadra en un nuevo examen en condición de local.

Confirmación del encuentro y evaluación del plantel nacional

El anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales del equipo de todos, oficializando la programación del duelo frente al conjunto altiplánico. El compromiso representará una valiosa oportunidad para que el comando técnico encabezado por Mano Menezes evalúe el rendimiento del plantel frente a un rival sudamericano directo.

La dirigencia deportiva ratificó que el partido se disputará en la capital peruana, quedando pendientes por definir los detalles logísticos complementarios. La organización precisará en los próximos días el escenario deportivo elegido, el horario exacto del pitazo inicial y el proceso de venta de entradas.

Con esta programación, la Blanquirroja busca aprovechar al máximo la ventana internacional para afinar el funcionamiento colectivo y probar nuevas alternativas tácticas. El estratega brasilero apunta a consolidar un grupo base que responda a las exigencias de la alta competencia.

Balance de partidos preparatorios y proyección del proceso

El duelo de noviembre marcará la continuidad de un ciclo de trabajo que busca revertir los registros obtenidos en los cotejos previos. Hasta la fecha, el proceso bajo la dirección técnica de Mano Menezes contempla un total de ocho encuentros amistosos disputados en territorio nacional e internacional.

En dicho periodo de preparación, el conjunto peruano registró un saldo de una victoria, dos empates y cinco derrotas frente a diversos rivales. Por este motivo, el choque ante Bolivia cobra singular importancia para corregir errores defensivos y potenciar la efectividad en el ataque.

La Blanquirroja afrontará este nuevo reto con la consigna de conseguir un resultado positivo que devuelva la confianza al plantel y a la hinchada. La planificación continuará en las instalaciones de la Videna con miras a convocar a los futbolistas del medio local y a los legionarios en los plazos fijados.

En ese sentido, la selección peruana reforzará su microciclo de entrenamientos en la Videna para afinar todos los detalles logísticos del encuentro. La dirigencia del fútbol nacional busca garantizar una adecuada preparación deportiva que permita al comando técnico consolidar la idea de juego frente al rival altiplánico