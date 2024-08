¡Tremendo! Conoce a los artistas que se presentarán en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Este domingo, a las 11 de la mañana, se estará realizando la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, y con ella, la presentación de grandes artistas que le darán un aura de grandeza al final de la competencia.

No es para menos, pues luego de tres semanas presenciando el máximo nivel del deporte gracias a miles de atleta de todo el mundo, se debían cerrar los Juegos Olímpicos con una gran fiesta.

Recordemos que el pasado 26 de julio, la ceremonia de Apertura contó con la presencia de Céline Dion, Lady Gaga y la banda de metal Gojira, que complementaron con su música un espectáculo visual de cuatro horas.

La ceremonia de clausura de este año le dará el pase a Los Ángeles, ciudad que albergará los próximos Juegos Olímpicos de 2028, y que es la ciudad de origen de algunos de los artistas más grandes de los últimos tiempos.

Según la revista Variety, los encargados de musicalizar la celebración serán los Red Hot Chili Peppers, Snopp Dogg y la cantante Billie Eilish. Si bien son una trilogía que se distancia mucho en estilos, buscarán condimentar una tarde que debe ser impecable para todos los espectadores.

"Los tres artistas serán vistos desde Los Ángeles en una mezcla de actuaciones pregrabadas y en directo. El productor Ben Winston, que no es ajeno a los eventos musicales en directo como productor de los premios Grammy y del especial de 2021 de la CBS 'Adele: One Night Only', está coordinando con los productores franceses de la ceremonia de clausura", informó el medio.