El mundo del cine se encuentra de luto luego de la muerte del recordado actor Michael Madsen a los 67 años de edad. De acuerdo con un comunicado de sus representantes, el artista fue encontrado sin vida al interior de su casa en Malibú, California, por lo que se especula que la razón de su deceso se debió a un ataque al corazón fulminante.

Según TMZ, una persona, aún sin identificar, alertó a los servicios de emergencia sobre lo ocurrido en casa del intérprete. Al llegar, el personal médico solo certificó la muerte alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves 3 de julio.

"La hipótesis con la que trabajamos es que Michael tuvo un paro cardíaco", indicó las fuerzas del orden locales en un comunicado de prensa. Luego de ello, sus tres representantes se pronunciaron ante los medios mediante un pronunciamiento donde destacaron lo mejor de la carrera artística de una de las estrellas más recordadas del séptimo arte entre los años 90 y 2000.

"Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos. Michael también se preparaba para publicar un nuevo libro titulado 'Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems' actualmente en edición", se lee en la primera parte del comunicado.