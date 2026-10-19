Actriz de 'Rebelde' murió a los 39 años tras su lucha contra el cáncer: amigos le dan el último adiós

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida actriz, recordada por interpretar a 'Roberta' en la versión brasileña 'Rebelde', murió a los 39 años de edad tras enfrentar un cáncer. Su familia confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Murió actriz de 'Rebelde', versión brasileña

El mundo de la televisión y del entretenimiento está de luto tras darse a conocer la lamentable noticia de la irremediable pérdida de una querida actriz que formó parte del elenco de la versión brasileña de 'Rebelde'.

La cantante, actriz y compositora brasileña Lua Blanco murió a los 39 años. Fue su hermano, Daniel Blanco, quien confirmó su partida, a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales en la tarde del 18 de octubre, donde no solo expresaba el dolor que atraviesa ahora su familia por su muerte, sino que la recuerdan como una mujer valiente que pese a su lucha contra el cáncer siempre le sonrió a la vida.

"Ella partió en paz, llena de amor y con plena fe de que iba directamente a las manos de Dios. Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna", publicó el hermano de la actriz que protagonizó a 'Roberta Messi'.

Según se reveló, Lua Blanco había estado luchando contra el cáncer en los últimos meses y permaneció acompañada por sus familiares y amigos cercanos. En el comunicado, sus seres queridos señalaron que la artista partió en paz, rodeada de amor y fe.

Adiós a Lua Blanco: amigos le dan el último adiós

El anuncio de la muerte de Lua Blanco no solo provocó una ola de reacciones entre sus seguidores en Brasil, quienes recordaron a la actriz por su talento, su personalidad y el personaje que la convirtió en una figura reconocida entre el público juvenil, sino también de otros países.

Entre algunos de los mensajes de despedida a la artista destacó el de la actriz Dulce María, quien interpretó también a 'Roberta', pero en la adaptación mexicana de 'Rebelde', con quien Blanca tuvo la oportunidad de coincidir durante su trayectoria.

"Completamente en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo, pido a Dios que les de fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vuela alto Lua bonita", escribió la cantante de 'RBD', para darle el último adiós a Lua Blanco.

También se han sumado a las condolencias otras figuras del mundo del espectáculo brasileño. Ana Terra, hermana de la intérprete, compartió un mensaje de despedida en el que recordó el vínculo que las unía: "La vida es efímera. Te amo, hermana. Permanecerás con nosotros para siempre".

Dulce María lamenta la muerte de Lua Blanco y le dedica emotivo mensaje.

Trayectoria de Lua Blanco en la televisión

Lua Blanco desarrolló una carrera que abarcó la interpretación, la música, la composición y la escritura. Antes de alcanzar la fama internacional con 'Rebelde', participó en las producciones Três Irmãs (2008), donde interpretó a Bia, y Malhação (2009), en la que dio vida a Joe.

Asimismo, formó parte del elenco de producciones como Pecado mortal (2013) y A força do querer (2017). A la par, nunca abandonó su pasión sonora: en 2016 lanzó su álbum Mão no Sonho.

La muerte de la actriz Lua Blanco deja un profundo pesar entre sus familiares, amigos, colegas y admiradores. Su interpretación de 'Roberta Messi' permanecerá como uno de los trabajos más recordados de su carrera y como parte de la historia de la versión brasileña de 'Rebelde'.