Murió reconocido actor de 'Pasión de Gavilanes': artistas le dan el último adiós con emotivos mensajes

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la TV colombiana: murió un reconocido actor de 'Pasión de gavilanes' y 'Escobar, el patrón del mal'. Sus familiares confirmaron el lamentable fallecimiento del artista que dejó una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión y el cine.

Falleció recordado actor de Pasión de Gavilanes: esto se sabe

El mundo del entretenimiento y de la cultura en Colombia vuelve a estar de luto. Este jueves 15 de octubre se confirmó la muerte del querido actor colombiano Germán Quintero Laverde, reconocido por su participación en numerosas producciones de televisión que alcanzaron gran popularidad en Latinoamérica.

Una de las personas que confirmó la lamentable pérdida del artista fue su sobrina Alejandra Quintero, quien a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde describió al actor recordado por su participación en la telenovela 'Pasión de Gavilanes', famoso por su papel de don Martín Acevedo, el abuelo de las hermanas Elizondo, en la segunda temporada, como un hombre que dejó huella con su trayectoria artística.

"Germán Quintero Laverde, inmortal, único, intransferible e irrepetible . 1956-2026", escribió el familiar del actor colombiano, quien murió a los 70 años de edad, según se confirmó. En sus historias, Quintero compartió otra imagen del fallecido con uno de sus familiares bajo la leyenda: "El dúo maravilla de nuevo de parche".

Adiós a Germán Quintero: colegas se despiden en redes

Fuentes de su familia confirmaron al medio colombiano 'El Tiempo' que el artista falleció en la mañana de este jueves 15 de octubre, a causa de complicaciones de salud. Hasta el momento, no se han divulgado detalles precisos sobre las circunstancias de su muerte.

La muerte del actor Germán Quintero ha generado mensajes de tristeza y reconocimiento por parte de quienes recuerdan su trabajo y aporte a la industria del entretenimiento en Colombia. Entre ellos, la actriz Marcela Carvajal, quien expresó su pesar con unas sentidas palabras: "Mi aleeee. Lo sientooo mucho".

Por su parte, Manuela González le envió un mensaje de apoyo: "Te abrazo fuerte", mientras que la también actriz Marcela Mar también se sumó a las muestras de afecto con un mensaje de condolencias en la publicación de la sobrina de Quintero: "Uy lo siento mucho, te abrazo muy fuerte".

Murió Germán Quintero, actor de Pasión de Gavilanes 2, donde personificó a don Martín Acevedo.

¿Quién fue el actor Germán Quintero? Trayectoria

Germán Quintero comenzó su recorrido en televisión en 1984, con su participación en la serie El Bogotazo, en la que interpretó a Jorge Zalamea. Posteriormente, trabajó en diferentes producciones durante varias décadas.

Uno de sus trabajos más recordados fue el del periodista Guillermo Cano Isaza en Escobar, el patrón del mal, serie estrenada en 2012. Así como su papel en Pasión de Gavilanes 2. Su paso por la televisión también incluye producciones como Sueños y espejos, 'Cara o sello: dos rostros de mujer', Montecristo, El cartel de los sapos, El Bronx y Rojo Carmesí.

La muerte del reconocido actor Germán Quintero en la mañana de este jueves 15 de octubre, a sus 70 años, se convirtió en un motivo de luto para los seguidores de la televisión colombiana, especialmente entre los fans de la telenovela Pasión de Gavilanes 2.