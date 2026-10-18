Armonía 10 está de luto y despide con emotivo mensaje a su integrante: "Querido amigo"

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La agrupación de cumbia Armonía 10 atraviesa un momento de duelo por el fallecimiento de su querido integrante, a quienes conocían como "Chevrolet". La noticia fue difundida este domingo 18 de octubre, mediante una publicación en el que dedican palabras de condolencias al trabajador de la orquesta peruana.

¿Quién era Eduardo Adrianzén, conocido como "Chevrolet"?

Eduardo Adrianzén formaba parte del equipo técnico de Armonía 10, donde cumplía labores detrás del escenario. Su nombre se hizo conocido tras la publicación de la noticia sobre su fallecimiento y los mensajes con los que la agrupación se despidió de él en sus plataformas digitales.

La popular orquesta de cumbia compartió dos mensajes para despedir a Adrianzén, a quien identificó con el apelativo de "Chevrolet". La publicación del medio recoge las expresiones dedicadas al trabajador, aunque no detalla información suficiente para establecer las circunstancias de su muerte.

La noticia también permite precisar que Adrianzén no era presentado como uno de los vocalistas de Armonía 10, sino como parte del equipo que trabaja detrás de las presentaciones de la agrupación. Este dato resulta importante para identificar correctamente su vínculo con la conocida orquesta de cumbia.

Armonía 10 comparte mensajes tras la muerte de "Chevrolet"

La noticia del fallecimiento de Eduardo Adrianzén, conocido como "Chevrolet", estuvo acompañada de mensajes de despedida por parte de Armonía 10. La agrupación recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas palabras al trabajador, quien formaba parte de su equipo técnico y estaba vinculado con las labores que se realizan detrás del escenario.

Por otro lado, las circunstancias de su fallecimiento todavía no han sido precisadas en la información disponible. No se ha confirmado si su muerte estuvo relacionada con alguna enfermedad, un accidente u otra causa. Por ello, estos detalles deben mantenerse sin especificar hasta que exista información confirmada que permita conocer qué ocurrió.

La despedida de Armonía 10 se suma a las muestras públicas de reconocimiento que la agrupación ha dedicado a personas vinculadas con su trayectoria musical. En este caso, el mensaje estuvo dirigido a Eduardo Adrianzén, conocido como "Chevrolet", cuya muerte fue comunicada junto con las palabras de despedida compartidas por la orquesta.

El fallecimiento de Eduardo Adrianzén y los mensajes de despedida de Armonía 10 son los principales hechos conocidos hasta el momento. Mientras la agrupación recuerda al trabajador a través de sus redes sociales, todavía quedan pendientes detalles sobre las circunstancias de su muerte y otros aspectos de su vínculo con la orquesta.