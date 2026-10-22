Histórico integrante de The Offspring anuncia su retiro de la banda por problemas de salud: "Bastante serio"

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

The Offspring es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes en la historia del punk rock. Esta agrupación californiana ha marcado a varias generaciones, gracias a un recorrido indudable por décadas.

Este grupo ha logrado acumular una fanaticada enorme, la cual apoya de manera pasional a este grupo. Parte de este respaldo fue demostrado a través de las redes sociales, luego de que la banda revelara una difícil decisión luego de que uno de sus históricos integrantes anunció su retiro indefinido de la agrupación debido a problemas en su salud.

Noodles de The Offspring se retira de los escenarios por problemas en su salud

En medio de su gira internacional, el guitarrista Noodles dio a conocer que deberá alejarse de los escenarios por tiempo indeterminado para atender un problema de salud que calificó como "bastante serio".

Mediante un comunicado publicado en las redes sociales del grupo, en el que explicó que se trata de un inconveniente de salud repentino. Sin embargo, el músico decidió no brindar mayores detalles sobre su diagnóstico.

"Con profunda tristeza, debo anunciar que necesito alejarme de las presentaciones en vivo durante un tiempo para atender un problema de salud repentino y bastante serio", expresó en el inicio del mensaje.

Cabe señalar que la ausencia del guitarrista no será impedimento para que The Offspring mantenga en pie sus conciertos programados. En tanto, el artista cuyo nombre verdadero es Kevin John Wasserman destacó el respaldo de sus compañeros y aseguró que seguirán adelante con sus shows.

"El resto de la banda me respalda, me brinda todo su apoyo y seguirá dándolo todo sobre el escenario en mi ausencia", señaló.

Actualmente, The Offspring se encuentra de gira por Estados Unidos y tiene prevista una próxima presentación el sábado 24 de octubre en Los Ángeles. El recorrido continuará durante noviembre e incluye una parada en México para participar del festival Corona Capital 2026.

Se desconoce su reemplazo y anhela volver a The Offspring

Cabe señalar que, hasta el momento, no se anunció oficialmente quién ocupará el lugar de Noodles durante su recuperación. Un nombre que salta a la vista es Jonah Nimoy, músico que acompaña a la banda en sus giras desde hace años, aunque no hubo una confirmación pública al respecto.

Al final del comunicado, el guitarrista expresó su deseo de regresar a los escenarios lo antes posible y agradeció el apoyo de sus seguidores, que rápidamente le hicieron llegar mensajes de cariño.

"Espero volver a los escenarios más pronto que tarde. Hasta entonces, los extrañaré a todos con todo mi corazón. Gracias por tenerme presente en sus pensamientos. Lo valoro muchísimo", finalizó.

En síntesis, el histórico Noodles, guitarrista de la banda de punk rock The Offspring, anunció su retiro indefinido de la agrupación debido a un problema de salud que lo ha catalogado como "bastante serio".