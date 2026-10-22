Tomate Barraza minimiza el pasado de su prometida y revela si aún quiere casarse con ella

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos 'Tomate' Barraza tiene claro con quién quiere compartir su vida. Así lo dejó en claro al pronunciarse sobre el pasado de su prometida, Roscarlys Luna, que salió a la luz en el programa de Magaly Medina ¿Aún quiere casarse con ella?

Tomate Barraza sobre pasado de su prometida

Todo empezó después de que el programa Magaly TV, La Firme difundiera un informe en el que Roscarlys Luna aparecía realizando bailes sensuales en algunas discotecas.

Al ser consultado sobre el tema, el cantante dejó ver que no estaba muy pendiente de la polémica. "Pucha, ¿cuándo habrá sido eso? Porque, cuando yo la conocí fue en el fisicoculturismo", respondió al hablar de las imágenes.

Además, aseguró que su prometida no se encuentra afectada por lo que se ha difundido. Según explicó, ella mantiene su cuenta de Instagram en privado, no tiene Facebook y tampoco le ha comentado nada sobre el informe. Por su parte, él afirmó que actualmente está en otra etapa de su vida.

¿Tomate Barraza todavía quiere casarse?

Lejos de poner en duda sus planes, Carlos Barraza reafirmó que está convencido de su relación y que la boda sigue en pie. Cuando le preguntaron si su prometida se encontraba en Perú o Venezuela, respondió que estaba con él y recordó que ya tienen fecha para dar el siguiente paso.

"No, está acá conmigo, ¿cómo no va a estar? Si en cinco meses ya nos vamos a casar", comentó. Incluso bromeó sobre la rapidez con la que avanzan sus planes: "Para qué esperar, si uno se demora el pan se enfría". También contó que ambos ya conviven.

El cantante fue consultado por las declaraciones de Vanessa López, quien también fue entrevistada sobre el tema. Sin embargo, prefirió restarle importancia a sus comentarios y defender a su futura esposa.

"Yo estoy completamente seguro de la mujer que tengo al lado y con la mujer que me voy a casar. Si hablan o no hablan, me tiene sin importancia", sostuvo.

Por si quedaban dudas sobre sus intenciones, 'Tomate' Barraza confirmó que la ceremonia se realizará en Perú, específicamente en Lima. Además, precisó que no será únicamente por civil, sino también por religioso, ya que nunca antes se había casado por la iglesia.

Así, Carlos 'Tomate' Barraza dejó claro que los comentarios sobre el pasado de Roscarlys Luna no han cambiado sus planes. El cantante aseguró que confía en su prometida y mantiene firme su decisión de casarse con ella dentro de cinco meses.