22/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deyvis Orosco se lució con su esposa. El cantante celebró sus ocho años de relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid con un regalo que la dejó encantada. La empresaria no tardó en compartir el detalle en sus redes sociales y dedicarle unas tiernas palabras a su pareja.

Deyvis Orosco sorprende a Cassandra Sánchez

La celebración comenzó con una sorpresa que Cassandra recibió durante las primeras horas del día. A través de sus historias de Instagram, la hija de Jessica Newton publicó una fotografía de un enorme ramo de rosas rojas que le regaló el cantante de cumbia.

El arreglo floral estuvo acompañado de una tarjeta con un mensaje lleno de cariño: "Feliz aniversario, mi reina. Te amo" ¡Un detalle que no pasó desapercibido para la empresaria!

Emocionada por el gesto de su esposo, Cassandra Sánchez de Lamadrid compartió una imagen en la que dejó ver su felicidad. "Esta es la cara de una mujer a la que sorprendieron con rosas esta mañana", escribió junto a la fotografía.

Deyvis Orosco y el tremendo regalo a Cassandra Sánchez por sus 8 años de relación

Pero Deyvis no se quedó únicamente en el regalo. El artista también aprovechó la fecha especial para dedicarle unas palabras a la madre de su hijo y recordar la promesa que le hizo desde que comenzó su historia de amor.

"Cumpliendo lo que te prometí desde el primer día. Te amo mi reina", escribió el cantante en sus redes sociales, dejando ver que el romance sigue más vivo que nunca.

Cassandra Sánchez dedica mensaje a Deyvis Orosco

Por su parte, Cassandra Sánchez de Lamadrid también quiso celebrar públicamente este nuevo aniversario. La empresaria le dedicó un mensaje a Deyvis Orosco en el que destacó el camino que han recorrido juntos durante estos ocho años.

"Felices ocho años, mi vida Deyvis Orosco. Tú, yo y Dios en el centro. Que sigamos cuidando lo que construimos, eligiéndonos cada día y agradeciendo la bendición de caminar juntos", expresó.

Con estas palabras, Cassandra resaltó el compromiso que mantienen y sus deseos de continuar construyendo una vida en pareja. Ambos compartieron sus muestras de cariño en redes sociales, donde sus seguidores pudieron conocer parte de la celebración.

Así, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid celebraron 8 años de relación con románticos mensajes y un enorme ramo de rosas rojas. El regalo del cantante y la tierna dedicatoria de la empresaria marcaron una fecha especial para la pareja.