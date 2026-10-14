RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos

Laura Bozzo reaparece tras su hospitalización en México y calma a sus seguidores: "De esta momia no se libran"

Luego de horas de hospitalización en Acapulco, la popular conductora rompió el silencio mediante un mensaje en sus redes sociales, asegurando que se encuentra estable, de buen ánimo y rodeada de su familia.

Presentadora emitió comunicado tras horas de hospitalización
Presentadora emitió comunicado tras horas de hospitalización (Composición Exitosa)

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/10/2026

Síguenos en Google News Google News

La salud de la reconocida presentadora Laura Bozzo acaparó la atención mediática internacional los últimos dos días tras confirmarse su hospitalización de emergencia en el Hospital General de El Quemado, ubicado en Acapulco, México

Según los reportes difundidos, la popular "abogada de los pobres" ingresó el pasado 13 de octubre presentando un cuadro de deshidratación severa y una severa obstrucción intestinal provocada por la acumulación y endurecimiento de alimentos.

Ante el riesgo inminente de una perforación, los especialistas tuvieron que someterla a una intervención quirúrgica de urgencia, un panorama que inicialmente mantuvo en vilo a sus seguidores debido a lo delicado de su diagnóstico.

El mensaje tranquilizador de la conductora

Frente a la ola de especulaciones y muestras de preocupación sobre su condición médica, la propia figura televisiva decidió poner fin a los rumores y se pronunció públicamente a través de un comunicado en sus plataformas digitales. Con el optimismo y el característico sentido del humor que la define, Bozzo llevó tranquilidad absoluta

"Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto . Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco", expresó en su mensaje.

Hijo de María Pía Copello sufre grave accidente en Caminos del Inca: "Estoy con el corazón roto"
Lee también

Hijo de María Pía Copello sufre grave accidente en Caminos del Inca: "Estoy con el corazón roto"

Finalmente, fiel a su estilo desenfadado, cerró la publicación con una frase que arrancó sonrisas y disipó los temores: "De esta momia no se libran".

Shakira envía emotivo mensaje en concierto de Madrid agradeciendo a su expareja: "Un día fue mi compañero"
Lee también

Shakira envía emotivo mensaje en concierto de Madrid agradeciendo a su expareja: "Un día fue mi compañero"

El respaldo incondicional de sus seguidores La noticia de su internamiento generó una inmediata cadena de solidaridad en el continente, poniendo de relieve la vigencia y el cariño que el público le guarda a la recordada conductora de icónicos talk shows como Laura en América.

Con este pronunciamiento directo, queda descartada la gravedad de los peores escenarios, permitiendo que la figura pública continúe con su proceso de recuperación en compañía de sus seres queridos.

El complicado episodio médico que llevó a Laura Bozzo al quirófano de emergencia ha encontrado un respiro gracias a su optimista reaparición. Respaldada por su familia y el equipo médico en Acapulco, la conductora confirma que supera con fortaleza este bache de salud, lista para retomar sus actividades una vez concluya su convalecencia.

Temas relacionados comunicado hospitalizada laura bozzo Méxoico pronunciamiento

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA