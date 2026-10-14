Laura Bozzo reaparece tras su hospitalización en México y calma a sus seguidores: "De esta momia no se libran"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La salud de la reconocida presentadora Laura Bozzo acaparó la atención mediática internacional los últimos dos días tras confirmarse su hospitalización de emergencia en el Hospital General de El Quemado, ubicado en Acapulco, México.

Según los reportes difundidos, la popular "abogada de los pobres" ingresó el pasado 13 de octubre presentando un cuadro de deshidratación severa y una severa obstrucción intestinal provocada por la acumulación y endurecimiento de alimentos.

Ante el riesgo inminente de una perforación, los especialistas tuvieron que someterla a una intervención quirúrgica de urgencia, un panorama que inicialmente mantuvo en vilo a sus seguidores debido a lo delicado de su diagnóstico.

El mensaje tranquilizador de la conductora

Frente a la ola de especulaciones y muestras de preocupación sobre su condición médica, la propia figura televisiva decidió poner fin a los rumores y se pronunció públicamente a través de un comunicado en sus plataformas digitales. Con el optimismo y el característico sentido del humor que la define, Bozzo llevó tranquilidad absoluta

"Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto . Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco", expresó en su mensaje.

Finalmente, fiel a su estilo desenfadado, cerró la publicación con una frase que arrancó sonrisas y disipó los temores: "De esta momia no se libran".

El respaldo incondicional de sus seguidores La noticia de su internamiento generó una inmediata cadena de solidaridad en el continente, poniendo de relieve la vigencia y el cariño que el público le guarda a la recordada conductora de icónicos talk shows como Laura en América.

Con este pronunciamiento directo, queda descartada la gravedad de los peores escenarios, permitiendo que la figura pública continúe con su proceso de recuperación en compañía de sus seres queridos.

El complicado episodio médico que llevó a Laura Bozzo al quirófano de emergencia ha encontrado un respiro gracias a su optimista reaparición. Respaldada por su familia y el equipo médico en Acapulco, la conductora confirma que supera con fortaleza este bache de salud, lista para retomar sus actividades una vez concluya su convalecencia.