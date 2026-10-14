Shakira envía emotivo mensaje en concierto de Madrid agradeciendo a su expareja: "Un día fue mi compañero"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante el desarrollo de un concierto realizado en Madrid, España, la cantante colombiana Shakira tomó un momento de su presentación para dedicarle un emotivo discurso a una de sus exparejas más mediáticas a lo largo de los años. Parte de su mensaje fue de agradecimiento por ayudarla con el desarrollo de su gira.

Shakira envía emotivo mensaje a su expareja

La artista internacional Shakira dio un importante mensaje en su último concierto que se llevó a cabo en Madrid, España. Lo que llamó la atención fue la interrupción de un momento del show para darle unas palabras de agradecimiento a su expareja Antonio de la Rúa por haber sido parte de la producción de su gira por el país extranjero.

"Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira, me ha ayudado muchísimo durante toda la gira y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park porque en la vida todo se transforma como dice Drexler, quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias", expresó la cantante colombiana.

¿En qué años estuvo en una relación Shakira y Antonio de la Rúa?

La historia entre Shakira y De la Rúa inició a principios de los 2000 y se extendió durante una década. La separación, en 2011, estuvo lejos de ser pacífica y derivó en un conflicto que acaparó titulares durante años. Teniendo en cuenta ello, es de gran sorpresa para los seguidores de la loba, en especial por su cercanía a nivel laboral.

Hasta el momento, ambos han señalado que mantienen una relación de amistad. Sin embargo, sus proyectos en común y sus recientes muestras de cercanía en público los volvieron a poner bajo la mirada de los medios internacionales.

Este gesto ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes especulan sobre una posible reconciliación sentimental. Sin embargo, más allá de los rumores, la cantante demuestra que es posible valorar los vínculos del pasado y reconocer el apoyo recibido. Por ahora, no existe confirmación de que ambos hayan retomado una relación amorosa.

Finalmente, las palabras de Shakira durante su concierto en Madrid evidencian el agradecimiento y el reconocimiento que mantiene hacia Antonio de la Rúa por su participación en la producción de su gira.