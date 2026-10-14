Hijo de María Pía Copello sufre grave accidente en Caminos del Inca: "Estoy con el corazón roto"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida tras enterarse del accidente que sufrió su hijo Samuelito durante su participación en Caminos del Inca. El adolescente debutaba como piloto en esta tradicional competencia automovilística cuando su vehículo se despistó y terminó en una zanja.

La exfigura de América Televisión relató los detalles del incidente en su pódcast Sin más que decir, donde recordó la desesperación que sintió al recibir una videollamada de su primogénito.

Hijo de María Pía Copello sufre grave accidente

Según contó la presentadora, Samuelito se comunicó con ella para explicarle lo ocurrido en el tramo de la carretera Ayacucho-Matará, una zona descrita como desolada. Durante la llamada, el joven le mostró las consecuencias del despiste, lo que provocó una fuerte reacción en su madre.

"Se comunicó conmigo en una videollamada y me relató el accidente. Casi me muero cuando me mostró que su automóvil había caído a una zanja. En ese momento agradecí a Dios", recordó María Pía Copello.

La conductora también expresó el temor que sintió al ver a su hijo después del incidente y reconoció que no pudo contener las lágrimas ante la posibilidad de que algo le hubiera pasado.

"Al ver su carita decía que no le pase a él, que me pase a mí, lloré, me desesperé en ese momento, estoy con el corazón roto", agregó, al describir cómo enfrentó esos minutos de angustia.

¿Hijo de Pía Copello seguirá en Caminos del Inca?

El accidente ocurrió durante el debut de Samuelito Dyer como piloto en Caminos del Inca, una participación para la que tenía grandes expectativas. De acuerdo con lo que contó su madre, el adolescente venía realizando una buena actuación y esperaba completar el recorrido de la competencia.

Además, el joven tenía la ilusión de llegar a Apurímac, donde lo estaban esperando. Sin embargo, el tiempo perdido tras el incidente podría afectar sus posibilidades de alcanzar un lugar en el podio.

Pese al susto, María Pía dejó claro que lo más importante para ella era que su hijo estuviera a salvo y expresó su deseo de que pudiera continuar en la prueba.

"Como le dije, lo más importante es que está vivo, sano y bueno. Espero que siga, aunque por el tiempo perdido no alcance el podio", manifestó la conductora.

Por ahora, María Pía Copello ha compartido la angustia que vivió al conocer el accidente y el alivio de saber que su hijo Samuelito se encontraba bien, mientras queda por conocer si el joven podrá continuar con su participación en Caminos del Inca.