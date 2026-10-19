Mark Vito y su novia Leslie Echavarría sorprenden con INESPERADO mensaje en redes: "La familia crece"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿La familia crece? Mark Vito y su novia Leslie Echevarría sorprenden a sus seguidores tras lanzar un inesperado anuncio con un mensaje y una impensada foto que remeció la farándula nacional.

Inesperado anuncio de Mark Vito y Leslie Echevarría

Leslie Echevarría y Mark Vito hicieron pública su relación en abril de 2025 y desde esa fecha se han visto más unidos que nunca a través de sus redes sociales. La pareja que ha remecido la farándula local no duda en compartir sus vivencias mediante divertidos momentos.

Pues es en uno de sus videos, la pareja generó una ola de comentarios luego de utilizar una particular frase que despertó la curiosidad de sus seguidores, ya que como se recuerda, Mark Vito sorprendió en un episodio de 'La Granja VIP', en abril del 2026, al revelar que desea convertirse nuevamente en padre junto a su pareja.

"La familia crece (con el símbolo de un corazón)", fue el mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores en TikTok, ya que la frase estaba plasmada en una ropita de bebé de color blanco, mientras que se les ve a los dos abrazados y con una gran sonrisa.

El anuncio no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre el significado de las palabras de la pareja, al tratarse de un mensaje relacionado con su familia. Algunos usuarios comenzaron a preguntarse si Mark Vito junto a Leslie Echevarría estaban dando a conocer una nueva etapa en su relación.

¿Mark Vito espera un bebé junto a Leslie Echevarría?

Pese a que algunos comentarios en el video de la pareja comenzaron a ser de felicitaciones por el anuncio de que su familia crece. Al pasar las imágenes, se dieron cuenta de que no se trataba de un bebé en camino. ¡Mark Vito y Leslie Echevarría aún no serán padres!

Las fotos que se visualizan en el TikTok de la joven empresaria, pese a que al inicio se les ve sostener la ropa de un bebé, están relacionados a una estrategia usada para captar la atención de sus seguidores y presentar algunas novedades de su emprendimiento de "Idiomas por un sol".

El anuncio de Mark Vito y Leslie Echavarría generó gran expectativa entre sus seguidores, especialmente por la enigmática frase "la familia crece". La pareja continúa compartiendo detalles de su vida personal, pero su última publicación no está relacionado a un bebé en camino, sino a una forma de seguir haciendo crecer el emprendimiento de la joven empresaria.