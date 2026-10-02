Leslie Echevarría DESTAPA una gran mentira sobre el pasado de Mark Vito y lo deja al descubierto

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer Leslie Echevarría sorprendió al desmentir información acerca del pasado de su pareja Mark Vito. La confesión se viralizó de forma inmediata y generó diversas reacciones por parte de los usuarios de las redes sociales.

Leslie Echevarría acabo con especulación sobre el pasado de Mark Vito

A través de un video en TikTok, la profesora decidió aclarar públicamente las atribuciones acerca del la supuesta formación académica del exesposo de Keiko Fujimori en la Universidad de Harvard, una versión que ha sido replicada en diversos medios de comunicación nacionales y que varios terminaron por presentarla como fidedigna.

En el material audiovisual, ella señala que alguno de sus segudiores han afirmado constantemente que su pareja habría realizado sus estudios universitarios en la mencionada casa de estudios de Estados Unidos, pero terminó asegurando que ello no es cierto y dejó clara su posición frente a dichas versiones.

"¿De dónde sacan que Mark Vito ha estudiado en Harvard? ¿De dónde salió esa teoría? Quisiera saber porque que yo sepa, en este año y 5 meses de relación, él nunca estudió en Harvard. (...) Yo me sumo a la experiencia que tiene Mark y él me está ayudando a tomar ciertas decisiones", manifestó.

Mark Vito también se pronuncia

Tras lo manifestado por Leslie Echevarría, Mark Vito apareció en escena para explicar cuál fue preparación profesional. El también empresario reveló que posee un MBA y precisó dónde realizó esos estudios. Además, sostuvo que la versión difundida sobre su supuesta formación fue realizada por terceros.

"Amor, ya te dije que yo tengo mi MBA de Columbia Business School. El resto se lo ha inventado la gente", expresó el creador de contenido. Con esa declaración, dejó claro que, fueron otras personas quienes difundieron ese rumor acerca de dónde había llevado a cabo sus estudios universitarios.

Es así que, Leslie Echevarría desmintió una información acerca del pasado de su pareja Mark Vito acerca de su formación académica. Mediante un video en TikTok aclaró que él nunca estudió en la Universidad de Harvard como muchos medios de comunicación lo replicaron y lo presentaban como verdadera.