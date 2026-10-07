Mark Vito y Leslie Echevarría se 'casan', pero ella pide el divorcio tras descubrir un 'problemita' íntimo

por Mark Vito y Leslie Echevarría sorprendieron al apa

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito y Leslie Echevarría sorprendieron al mostrarse como recién casados, aunque su historia de amor tuvo un giro de aquellos. La administradora terminó pidiendo el divorcio tras descubrir un 'problemita' íntimo que salió a la luz durante su primera noche como esposos.

Mark Vito y Leslie Echevarría anuncian su 'boda'

Mark Vito y Leslie Echevarría alborotaron el internet. Luego de año y medio de relación, la pareja decidió sorprender a todos sus fanáticos compartiendo unas imágenes en las que se dejaron ver vestidos como unos recién casados.

Ella apareció vestida de blanco y con bouquet en mano, mientras que el exesposo de Keiko Fujimorillevaba un elegante terno acompañado de un sombrero.

"Por fin nos casamos. Por fin...", expresó Leslie mientras ambos continuaban con la celebración y daban la impresión de estar viviendo uno de los momentos más importantes de su relación.

Sin embargo, lo que parecía una romántica boda tuvo rápidamente un giro inesperado. Mark Vito contó que su suegra había preparado un regalo especial para la primera noche de la pareja como esposos.

Leslie, según la historia que protagonizaron, creyó que recibirían un departamento, pero la sorpresa terminó siendo una habitación de hotel para que ambos pudieran disfrutar de su celebración.

Mark se mostró bastante entusiasmado con las comodidades del lugar e incluso recorrió la habitación y disfrutó de algunos de los servicios disponibles. Leslie, en cambio, no parecía tener la misma emoción y terminó cuestionando la actitud de su supuesto esposo.

Leslie Echevarría amenaza con divorciarse

La situación se complicó cuando Leslie Echevarría calificó de inmaduro a Mark Vito y dejó entrever que él no habría cumplido con lo que le había prometido para aquella noche especial.

Fue entonces cuando lanzó una inesperada amenaza: "Quiero el divorcio, eso quiero", manifestó furiosa, luego de descubrir que Mark se había quedado dormido.

La historia continuó al día siguiente, cuando varias personas esperaban la salida de los supuestos recién casados. Al recordar lo ocurrido, Mark comentó:

"Ay Dios mío, amor, no me digas que no pasó nada anoche que me quedé dormido de la felicidad...".

Pero Leslie tuvo una respuesta que dejó todavía más curiosidad entre quienes estaban presentes. "Lo que se quedó dormido fue otra cosa", contestó mientras se quitaba el aro, haciendo referencia al particular 'problemita' íntimo que había provocado su molestia.

Incluso apareció con una cojera para mantener la apariencia de que la pareja había tenido una noche bastante intensa, provocando comentarios y aplausos entre quienes los esperaban.

Aunque la historia parecía haber terminado en divorcio apenas unas horas después de la supuesta boda, finalmente se conoció el verdadero motivo detrás de toda la escena.

Finalmente, todo formó parte de una puesta en escena publicitaria y el supuesto matrimonio, el pedido de divorcio y el 'problemita' íntimo fueron parte del contenido que Mark Vito y Leslie Echevarría realizaron para promocionar el hotel.