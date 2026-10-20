Murió expareja de Justin Bieber a sus 34 años: la familia confirmó la noticia

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una modelo y expareja de Justin Bieber murió a los 34 años. La lamentable noticia fue confirmada por sus familiares mediante un comunicado oficial. ¿De quién se trata y cuál fue la causa de su pérdida?

Falleció ex de Justin Bieber: ¿cuál fue la causa de su partida?

De acuerdo a los últimos reportes, la modelo y diseñadora de trajes de baño australiana, Sahara Ray, murió a los 34 años de edad, tras internarse en un hospital de Los Ángeles, según información de TMZ y confirmado por 'People'. Su muerte llega pocos meses después de que la joven se convirtiera en madre por primera vez (en enero del 2026).

"Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida", ha declarado la familia de Ray al medio estadounidense.

Los familiares de la joven que fue vinculada sentimentalmente con la estrella canadiense Justin Bieber, murió el domingo 18 de octubre, rodeada de sus seres queridos. Aunque inicialmente no se revelaron las causas de su deceso, nuevos reportes apuntan a una posible sobredosis; sin embargo, sigue siendo materia de investigación.

Sahara Rey saltó a la fama tras ser vinculada con Justin Bieber

Ray era hija de Tony Ray, reconocido surfista australiano, y creció entre distintos lugares del mundo, con etapas de su infancia en Australia, California y Hawái. Esa trayectoria contribuyó a construir una identidad vinculada al océano, la moda y una cultura visual que más tarde trasladaría a su actividad profesional.

Su carrera no se limitó a solo posar ante las cámaras sino a desarrollar una faceta empresarial con su negocio de trajes de baño "Sahara Ray Swim". Sin embargo, la joven saltó a la fama internacional tras acaparar los titulares de los medios de comunicación al ser fotografiada durante unas vacaciones en Hawái junto a Bieber en 2016.

Por aquel entonces, el cantante canadiense tenía 22 años y se encontraba constantemente en el foco mediático, tanto por sus éxitos musicales como por su vida sentimental.

Aunque Justin Bieber nunca confirmó la relación ante el público, los rumores de un romance se iban acrecentando. Previo a este episodio, los círculos mediáticos también vincularon a la modelo con el cantante australiano Cody Simpson.

La última publicación de la modelo Sahara Rey

Sahara Ray, sindicada como la expareja de Bieber, había dado a luz a una pequeña niña en enero del 2026. Fue precisamente hacia su hija Snow que la modelo no dudó en dedicarle un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Bebé nieve, aleluya", escribió. Su última publicación fue en julio, cuando compartió fotos de su hija junto al texto: "Todo mi corazón bebé Snow".

Asimismo, se reveló que la modelo australiana, dos años antes había hablado abiertamente sobre su diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunitario ataca los nervios y puede provocar debilidad, entumecimiento o parálisis.

"Sinceramente, ni siquiera sé cómo empezar este vídeo, estoy muy abrumada por lo que me está pasando", explicó en redes sociales, acotando que se encontraba paralizada desde la parte superior de los muslos hasta los pies, por lo que debía usar una silla de ruedas y un andador.