Laura Bozzo sigue hospitalizada en México: "Está grave pero estable", reporta su asistente

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora peruana Laura Bozzo continúa hospitalizada en Ciudad de México luego de presentar complicaciones de salud que obligaron a realizarle una cirugía de emergencia. La presentadora fue trasladada desde Acapulco para recibir atención especializada, mientras se difunden nuevos reportes sobre su delicado estado.

Laura Bozzo: qué se sabe sobre su estado de salud

La conductora permanece en el Hospital General de México, donde recibe atención por diversas complicaciones médicas. Entre los problemas mencionados figuran un posible choque séptico, neumonía y afecciones pulmonares, renales y cardíacas. Sin embargo, los reportes no tienen el mismo nivel de confirmación.

La hospitalización comenzó después de que Bozzo presentara complicaciones relacionadas con una úlcera que requirió una intervención quirúrgica. Inicialmente recibió atención en Acapulco, pero posteriormente fue trasladada a la capital mexicana para continuar su tratamiento en un centro con especialistas y mayores recursos médicos.

Aarón Guerrero, asistente de la presentadora, ofreció información sobre su evolución y pidió considerar que su estado podía cambiar durante la recuperación. En declaraciones recogidas por la prensa, describió la situación de Bozzo como grave, pero estable, y señaló que había mostrado avances durante su permanencia en el hospital.

Traslado desde Acapulco y reportes sobre las complicaciones

La cirugía de emergencia fue el motivo inicial de la hospitalización de la conductora. Tras la intervención, el equipo de Bozzo dispuso su traslado a Ciudad de México para que continuara bajo supervisión médica. La decisión respondió a la necesidad de contar con atención especializada durante su recuperación.

Asimismo, se reportó neumonía, choque séptico y problemas en otros órganos. por lo que no debe presentarse como un diagnóstico confirmado sin una comunicación médica que lo respalde.

La situación también generó preocupación entre sus seguidores, debido a la circulación de versiones sobre la gravedad de su estado. Su entorno ha proporcionado información sobre la hospitalización, mientras que sus familiares han pedido respeto por la privacidad durante este proceso médico.

Hasta el momento, la información disponible solo señala que Bozzo seguía hospitalizada y bajo vigilancia. No existe en los reportes consultados una confirmación independiente de todos los diagnósticos difundidos ni de una recuperación definitiva, por lo que su evolución continúa siendo el principal dato de interés.

Laura Bozzo permanece hospitalizada en México tras una cirugía de emergencia, con un estado descrito por su asistente como grave, pero estable. Los reportes sobre choque séptico, neumonía y otras complicaciones deben manejarse con cautela hasta que exista una confirmación médica clara sobre su condición.