Pamela López revela que Christian Cueva no le atraía físicamente cuando lo conoció

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vuelve a remecer la farándula peruana tras confesar que no le atraía físicamente Christian Cueva cuando lo conoció. Además, se animó a revelar otros detalles inesperados sobre los años que compartieron como pareja.

Pamela López y su inesperada confesión sobre Christian Cueva

Pamela López y Christian siguen acaparando los titulares del espectáculo nacional. Pues bien, en una reciente entrevista a 'Todos Sanamos', la trujillana sorprendió al recordar cómo fueron sus primeros acercamientos con el futbolista.

Al recordar etapas de su pasado, Pamela López sostuvo que conoció a Christian Cueva por un amigo en común que trabajaba como estilista y después él la invitó a pasar un fin de semana juntos cuando aún jugaba en el club Universidad de San Martín, donde conectaron y tuvieron un encuentro.

Sin embargo, en la entrevista, la popular 'KittyPam' sostuvo que en aquel entonces, no sentía atracción física por Christian Cueva. Incluso señaló que era un hombre muy intenso que buscaba la forma de contactarla por cualquier medio, por lo que ella, llegó al punto de pedirle a sus amigas que le contestaran sus llamadas y fingieran ser ella mientras se arreglaba para salir de fiesta.

"En ese entonces, a mí físicamente no me atraía. Físicamente, no conectaba con él. Pero él era una persona muy intensa. Él me llamaba de tres números cuando no le contestaba de uno", expresó sobre el futbolista.

¿Qué le atrajo de Christian Cueva para iniciar la relación?

Pese a que confesó que al inicio no le atraía físicamente, Pamela López sostuvo que con el paso del tiempo, encontró otros aspectos de la personalidad de Christian Cueva que la encandilaron, entre ellos su buen humor y los constantes halagos hacia su persona.

"Después ya comencé a atenderlo y ya no iba a las fiestas. Ya comenzó a despertarme algún interés porque era bromista, era chacotero, me piropeaba mucho y me daba mucha atención", contó la trujillana en diálogo con Lizbeth Cueva, al asegurar que ello la hacía "sentir importante".

Pamela López arremete contra Pamela Franco

Pero no solo la entrevista de Pamela López con Lizbeth Cueva sorprendió a sus seguidores, sino que la trujillana, durante un encuentro con la prensa, lanzó una indirecta dirigida a la actual pareja de Christian Cueva, Pamela Franco.

"Las señoras con las señoras, las oficiales con las oficiales y las clandestinas con las clandestinas", exclamó.

La declaración de 'KittyPam' se da en medio de la disputa legal que ambas mantienen, pues bien, como se sabe, la cantante de cumbia la denunció por presunta violencia psicológica.

De esa forma, Pamela López sigue sorprendiendo y esta vez tras confesar en 'Todos Sanamos' no solo detalles de su vida familiar, sino que no le atraía físicamente Christian Cueva cuando lo conoció.