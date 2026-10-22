Pamela López rompe en llanto al revelar que su padre le dio la espalda en su lucha contra Christian Cueva

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a abrir su corazón y terminó rompiendo en llanto al hablar de una de las heridas que todavía le duelen. En una entrevista con Lizbeth Cueva, la influencer contó que no sintió el respaldo de su padre durante los conflictos que atravesó con Christian Cueva, una situación que, según reveló, le hizo mucha falta.

Pamela López buscó protección en su padre

En medio de su conflicto legal con Christian Cueva, Pamela López participó en una entrevista con la especialista Lizbeth Cueva, donde abordó las heridas emocionales que arrastra desde hace varios años.

Durante la conversación, la influencer no pudo contener las lágrimas al recordar la relación distante que mantiene con su padre. Pamela López explicó que, mientras su madre, Beatriz Solórzano, fue una figura importante en su vida, la actitud de su progenitor fue distinta.

Según contó, durante los momentos complicados que vivió con el futbolista y después de su separación, esperó encontrar en él el respaldo y la protección que tanto necesitaba.

"Actualmente, no tenemos la relación que desearía. En los momentos de conflicto con el padre de mis hijos grité desesperada buscando a mi papá. Siempre quise tener un padre protector que me defendiera, pero nunca lo tuve. Siempre tuve que valérmelas por mí misma con mis herramientas, mi rabia y mi dolor", expresó entre lágrimas.

Padre de Pamela López la responsabilizaba

Pero eso no fue todo. Pamela López también contó que su padre no habría intervenido para defenderla ante los desplantes de Christian Cueva. Por el contrario, según relató, él consideraba que debía resolver por su cuenta los problemas que enfrentaba en su matrimonio.

"Mi papá siempre decía que yo debía resolverlo sola, ya que fue mi elección formar esa familia, y eso me dolía profundamente", comentó mientras sostenía las manos de Lizbeth Cueva y se secaba las lágrimas.

Pamela López recuerda violencia de niñez

En otro momento de la entrevista, la influencer reveló que sus recuerdos dolorosos se remontan a sus primeros años de vida. Según contó, creció en un entorno familiar marcado por la violencia y recordó la situación que atravesaba su madre.

"Desde pequeña, alrededor de los 4 o 5 años, crecí en un ambiente de violencia, con una madre muy sumisa", confesó.

Así, Pamela López rompió en llanto al revelar que no encontró en su padre el apoyo que esperaba durante sus conflictos con Christian Cueva. La influencer también recordó las experiencias difíciles de su niñez.