Christian Cueva rompe su silencio tras respuesta de Pamela López por deuda de 80 mil soles: "Déjame..."

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva volvió a llamar la atención en redes sociales luego de pronunciarse indirectamente en medio de la polémica con Pamela López por una supuesta deuda de S/80 mil relacionada con su madre. El futbolista compartió una fotografía acompañada de una canción cuya letra despertó comentarios, poco después de que la influencer negara haber recibido el dinero y anunciara medidas legales.

La publicación del popular Aladino se produjo en un momento de tensión con su expareja, quien volvió a referirse al dinero que estaría vinculado a la madre del jugador. Aunque el deportista no explicó el motivo de su mensaje ni hizo una referencia directa a las declaraciones de López, su aparición en plataformas digitales generó interés por el contexto en el que se produjo.

Cueva comparte canción en medio de la polémica

En la imagen que difundió en sus redes sociales, Cueva incluyó una composición musical con referencias a la libertad y a la vida en el campo. La letra menciona actividades rurales, como preparar la tierra, tejer ponchos y pastar llamas, elementos que llamaron la atención de los usuarios debido a los recientes cuestionamientos de la madre de sus hijos.

Sin embargo, el futbolista no precisó si la elección de la canción tenía alguna relación con el conflicto que mantiene con Pamela López. Por ello, cualquier interpretación sobre un posible mensaje dirigido a la influencer queda en el terreno de las especulaciones, pues el jugador no aclaró el significado de su publicación.

"Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros de tres de mis caras", decía la canción que compartió Cueva.

Christian Cueva y su mensaje

¿Qué dijo Pamela sobre la deuda?

Hace unas horas, la trujillana salió al frente para romper su silencio y referirse acerca de la revelación de la actual pareja de Pamela Franco que señalaba que ya le había otorgado el monto total del dinero que el debía a quien fue su suegra.

Sin embargo, en una entrevista concedida a un medio de espectáculos desmintió a 'Aladino' y se molestó por dichas afirmaciones. La popular 'Kitty Pam' sostuvo que el exseleccionado de la Blanquirroja no contaría con las pruebas necesarias para comprobar que realizó la entrega del monto total.

Es por tal motivo, que la influencer adelantó que enviará una carta notarial para que se rectifique y demuestre cuándo y cómo ha realizado la bonificación. Pamela López, aseguró que conoce muy bien al autocatalogado como el '10 del pueblo' y que sus gestos durante el diálogo en que reveló que habría saldado la deuda evidenciaban su nerviosismo.