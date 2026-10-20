Zully aparece en silla de ruedas tras sufrir accidente que puso en riesgo su vida: "Me pusieron más de 40 puntos"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tiktoker Zully atraviesa días complicados luego de sufrir un aparatoso accidente mientras realizaba una mudanza. La influencer reapareció en silla de ruedas y contó detalles de lo ocurrido, mientras recibe los cuidados de su familia durante su recuperación.

Zully sufre aparatoso accidente

La creadora de contenido sorprendió al aparecer en silla de ruedas durante una entrevista con el programa América Hoy. Lejos de dejarse vencer por el bajón, Zully reapareció para darle un mensaje lleno de calma a sus seguidores y aclarar que mantiene el ánimo al tope.

"Quiero comentarles que estoy aquí, en mi nuevo hogar, pero esta vez estoy en mi silla de ruedas. No se me pongan tristes, porque yo vengo con fuerza", expresó la tiktoker, quien actualmente cuenta con el apoyo y los cuidados de su padre y su hermana.

Apenas regresó de Miami de pasar por el quirófano para operarse los senos y las costillas, a Zully le pasó un accidente en plena mudanza. Un espejo le cayó encima y le provocó varios cortes profundos, por lo que tuvo que ir al médico para recibir atención urgente.

"Lo que pasa es que vine de Miami y andaba en mudanza y justo tuve una fuerte caída con un espejo. Se cayó un espejo y tuve todos esos cortes. Me pusieron como más de 40 puntos", contó Zully al explicar la gravedad de las lesiones que sufrió.

¿Por qué necesita usar silla de ruedas?

Uno de los cortes más complicados lo tiene detrás de la rodilla, por lo que aún necesita tiempo para cicatrizar. Por ahora, la influencer no puede caminar con normalidad y deberá esperar para retomar su rutina.

"En la parte de atrás, en la rodilla, la herida está bien grande. Hasta que no cicatrice bien, no puedo caminar bien", explicó la tiktoker ante las cámaras de 'América Hoy'.

Por ahora, Zully se mantiene bajo el cuidado de sus familiares, quienes la acompañan durante su recuperación. Aunque la lesión ha limitado su movilidad, la creadora de contenido se mostró optimista y aseguró que afronta esta etapa con fuerza.

Además, prometió volver al programa una vez que se haya recuperado. "Les debo la segunda visita a 'América Hoy' (...) Ya saben, pronto los veo", finalizó.

Así, la tiktoker Zully continúa en silla de ruedas tras sufrir varios cortes por la caída de un espejo durante una mudanza. La influencer recibió más de 40 puntos y tiene una lesión en la rodilla derecha.