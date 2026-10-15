Atleta e influencer de 25 años pierde la vida tras desplomarse a 500 metros de la meta durante una media maratón en Seúl

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La atleta y creadora de contenido Yoo Ji-won, de 25 años, perdió la vida luego de sufrir una emergencia médica mientras participaba en la media maratón Seoul Race 2026. El incidente ocurrió el domingo 11 de octubre en la capital de Corea del Sur, cuando se encontraba muy cerca de la meta.

Tras desvanecerse en el trayecto, la joven recibió asistencia inmediata en el lugar y fue llevada en ambulancia a un centro médico local. Los profesionales de la salud intentaron salvarla, pero la deportista falleció poco después, dejando consternada a la comunidad internacional del running y a los usuarios en plataformas digitales.

Pronunciamiento de la organización sobre el incidente

Al día siguiente del evento deportivo, los responsables de la carrera emitieron un comunicado oficial en su cuenta de Instagram para confirmar el fallecimiento de la participante.

"El 11 de octubre, alrededor de las 8:49 de la mañana, un participante de la media maratón de la Seoul Race sufrió una emergencia médica tras desplomarse en el kilómetro 20,6. Tras recibir atención de emergencia en el lugar, fue trasladado en ambulancia a un centro médico, donde recibió tratamiento. Lamentablemente, falleció", dijo la organización de la Seoul Race.

Cabe mencionar que la competencia constaba de un total de 21,097 kilómetros , por lo que el desplome se produjo a falta de 500 metros para la conclusión. Hasta el momento, las causas médicas exactas del deceso no han sido reveladas.

Ante ello, el comité aseguró que se examinarán detalladamente las circunstancias de este hecho y enviaron sus condolencias a la familia, aunque en esa primera instancia mantuvieron en reserva la identidad de la joven.

🇰🇷💔 DRAME — La créatrice de contenu spécialisée dans la course à pied YOO JI-WON s'est EFFONDRÉE à seulement 500 MÈTRES de l'arrivée d'un marathon.



Elle a malheureusement PERDU LA VIE. 🕊️ pic.twitter.com/PA7Eq7qpbT — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 15, 2026

Amigo y creador de contenido Bummy despide a la joven de 25 años

La identidad de la deportista se hizo pública posteriormente gracias a una publicación en redes sociales de su amigo Bummy, quien también compitió en la carrera.

"En cuanto crucé la línea de meta, lo primero que hice fue buscarte, pensando que estarías en el podio. Pero empecé a escuchar noticias preocupantes y, poco a poco, fui intuyendo una realidad que no quería creer", dijo Bummy.