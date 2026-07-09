Ethel Pozo desenmascara a Janet y 'Giselo' tras dejar 'América Hoy': "Tenían la propuesta de irnos juntos"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo sorprendió al contar detalles inéditos sobre su salida de 'América Hoy' y reveló que todo el equipo tenía sobre la mesa una propuesta para continuar juntos en Panamericana TV. Sin embargo, la conductora terminó alejándose del programa mientras sus compañeros ya habían decidido permanecer en América TV.

¿Cómo fue su salida de 'América Hoy'?

Durante una entrevista en el podcast 'Sin + Que Decir', la hija de Gisela Valcárcel explicó que en ese momento creyó que todos los integrantes del espacio televisivo tomarían el mismo camino. Según relató, existía una posibilidad de mudarse de canal junto al equipo de GV Producciones, por lo que esperaba que las decisiones fueran comunicadas entre todos.

"Ellos tenían toda la propuesta de irse en grupo, o sea, les habían propuesto irnos con todo el programa (... ) Ellos tenían toda la oferta de irnos juntos, eso fue para todo el equipo ", indicó.

No obstante, Ethel señaló que comenzó a notar cambios en la dinámica interna del programa antes de su salida. Mientras ella desconocía si continuaría en América TV, percibió que sus compañeros ya tenían información sobre sus próximos pasos laborales y que las conversaciones importantes se centraban principalmente en Janet Barboza.

"Ellos sí sabían que se quedaban, yo no tenía la certeza. Yo grabé el video de Navidad y me cortaron, creo que apareció un rulo nomás. No me llamaron para firmar contrato, yo ya intuía lo que pasaba. Ya nadie se dirigía a mí, hablaban con Janet ", confesó.

La conductora recordó que decidió no preguntar directamente a Edson Dávila ni a Janet Barboza sobre la situación porque esperaba que fueran sinceros con ella. Sin embargo, con el paso de los días descubrió que sus compañeros habían firmado nuevamente contrato con América TV, mientras ella había tomado la decisión de retirarse sin conocer completamente lo que ocurría detrás de cámaras.

¿Ethel se sintió traicionada por Janet y Edson?

Ethel también contó que su despedida del programa terminó siendo inesperada para la producción. Su intención era cerrar esa etapa de manera positiva y agradecer por los años compartidos, pero aprovechó una intervención en vivo para anunciar que esa sería su última aparición en el espacio matutino.

Tras revelar su decisión, la conductora aseguró que Edson Dávila tuvo una reacción emocional al enterarse de que ella conocía la situación. Aunque consideró que su compañero se mostró afectado, explicó que lo que le incomodó no fue que él decidiera continuar en el programa, sino que no hubiera existido una conversación transparente entre ellos.

"Es que yo creo que tomó una mala decisión, es que la gente se puede equivocar.. . debió ser honesto conmigo , pero eso no lo tacha. Siempre nos hemos llevado bien, yo creo que escuchó a quien no debió escuchar", sentenció.

Finalmente, Ethel Pozo aclaró que no sintió una falta de lealtad por las decisiones laborales de sus compañeros, ya que cada persona tiene derecho a elegir su futuro. Para ella, el verdadero problema estuvo en la falta de comunicación, pues esperaba que quienes compartieron años de trabajo fueran más honestos durante ese proceso.