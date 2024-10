¡Alarmante! Secuestran a empresario en Áncash: 'Los Pulpos' estarían detrás de su desaparición

05/10/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La criminalidad no cesa en el país. En esta ocasión, un empresario fue secuestrado el pasado lunes, 30 de septiembre, en Áncash y, hasta el momento, no se tiene conocimiento de su paradero. No obstante, la PNP indicó que la organización criminal, 'Los Pulpos', estaría detrás del hecho.

'Los Pulpos' habrían secuestrado a empresario en Áncash

En las últimas horas, el general de la PNP y jefe de la Tercera Macro Región de La Libertad, José Zavala Chumbiauca, manifestó que actualmente vienen trabajando en conjunto con los efectivos policiales de Áncash, debido a que allí se produjo el secuestro de un empresario de 64 años, que fue identificado como Manuel Antonio Calle López.

Y es que desde el pasado 30 de septiembre, este cayó en manos de un grupo de secuestradores, que pertenecerían a nada más y nada menos que a la organización criminal 'Los Pulpos'. Según lo indicado por la PNP, estos delincuentes buscarían expandirse, llegando ahora a operar en la mencionada región.

¿Dónde fue la última vez que vieron al empresario?

Es importante mencionar que, familiares del empresario información a la policía, que su pariente de 64 años fue visto por última vez el pasado lunes, 30 de septiembre, en jirón Señor de los Milagros (SIhuas), alrededor del mediodía.

Él atendía un almacén de materiales de construcción en la mencionada provincia ancashina, puesto que le gustaba pasar jornadas largas, vendiendo cemento y otros tipos de insumos para dicho rubro. Actualmente se desconoce su paradero, pero la PNP no descarta que 'Los Pulpos' estén detrás de este acto criminal.

"Estamos trabajando, estamos apoyando el trabajo que vienen haciendo (...), pero yo no puedo dar mayores detalles por respeto a la vida de la víctima, que todavía se encuentra en manos de los secuestradores, no quisiera malograr la investigación (...), pero si estamos en una coordinación", señaló Zavala a los medios.

Encontraron celular con el que secuestradores se comunicaron

Por otro lado, se informó que se pudo dar con la ubicación del aparato telefónico, que fue utilizado por los delincuentes para comunicarse con los familiares de Calle López.

Sin embargo, detuvieron a una anciana de aproximadamente 70 años, quien indicó que el celular incautado pertenecía a presuntamente a su hija, que actualmente vive en Lima.

De esta manera, se conoció que, en Áncash, secuestraron a un empresario dedicado a la venta de materiales de construcción, presumiendo la PNP que 'Los Pulpos' estarían detrás del delito.