Áncash: Piden ayuda para menor con traumatismo encéfalo craneano

Un joven de iniciales D.C.I. se encuentra internado en el hospital La Caleta de Chimbote tras sufrir un accidente en la carretera Santa Clemencia - Pampa Dura,por lo cual presenta traumatismo encéfalo craneano.

El 11 de junio pasado del presente año, el menor había salido del centro poblado Nueva Esperanza para jugar en un campeonato de fútbol con sus amigos,en Santa Clemencia, zona rural de Chimbote; sin embargo, al volver se trasladó en una moto lineal con dos jóvenes más,pasaron por el puente de la carretera y el menor salió volando de la unidad menor.

El adolescente fue auxiliado por los otros jóvenes y lo trasladaron hasta el centro poblado Cambio Puente,en donde tomaron un taxi hasta el hospital La Caleta.

En entrevista exclusiva vía telefónica con una de sus familiares,July Rosas Rodríguez, informó que se encuentran muy preocupados porque el joven de 16 años no solo presenta traumatismo encéfalo craneano,sino fracturas en el rostro y hematomas.

"Hice público lo que le pasaba a mi familiar en redes sociales, para tener ayuda. El puente esta abandonado,hemos pedido respuesta del alcalde de Cambio Puente,pero hasta el momento no hay respuesta,pensamos que la obra lo había realizado la Comisión de regantes pero al consultarle,me dijeron que no. Su vida está en riesgo y necesitamos el apoyo. Los médicos del nosocomio no pueden hacer más.Buscamos que lo transfieran al hospital Nacional Arzobispo Loaiza o al nosocomio Dos de Mayo,pero aún nos mencionan que no hay camas hospitalarias", lamentó Rosas Rodríguez.