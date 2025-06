"Perú tiene dos restaurantes número uno en el mundo: Central y ahora Maido", afirma 'Micha' Tsumura

21/06/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura se pronunció luego de que su restaurante Maido fue elegido como el mejor del mundo este 2025 y destacó que no es la primera vez que nuestro país se lleva el primer puesto en el ranking internacional The World's 50 Best Restaurants, pues Central hizo lo propio previamente.

Central y Maido destacan en el mundo

Durante un recorrido a su local, el dueño del famoso establecimiento señaló que están próximos a cumplir 16 años. Tras ello, mencionó que luego de un largo periodo de arduo trabajo lograron cumplir el sueño de ser reconocidos como los mejores del mundo.

"Maido cumple 16 años este año. Después de tantos años de trabajo y con muchos sueños pro cumplir, pues ya se cumplió un sueño que hemos perseguido por mucho tiempo, que era ser el mejor restaurante del mundo", declaró a Canal N.

Micha Tsumura celebró la elección de Maido como el mejor restaurante del mundo. Destacó que el logro posiciona a Lima como una de las pocas ciudades con dos restaurantes número uno. "Feliz por mi equipo, mi familia y por el Perú"



— Canal N (@canalN_) June 21, 2025

'Micha' aseguró que no existen palabras con las que pueda alcanzar a describir todas las emociones que siente por el semejante logro que han obtenido. En esa línea, recalcó que se encuentra muy feliz por su negocio, por su equipo, por su familia y por todo nuestro país.

"Así que esto de acá es indescriptible con palabras. Estoy muy contento por Maido, por mi equipo, por mi familia, pero muy contento también por el Perú", expresó.

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para recordar a 'Central' y a su gran amigo Virgilio Martínez, quien recibió el premio al mejor restaurante del mundo 2023 durante la gala de los World's 50 Best Restaurants.

"Creo que hoy en día Perú, y en este caso Lima, es si no me equivoco una de las dos ciudades del planeta que tiene dos restaurantes número uno en el mundo: Central y Maido", manifestó.

Mitsuharu 'Micha' Tsumura hace recorrido

El chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura hizo un recorrido por su restaurante, donde presentó a su equipo de trabajo y explicó los conceptos de algunos elementos que adornan su fabuloso establecimiento; entre ello, unos troncos que los comensales ven apenas llegan al lugar.

"Tenemos unos troncos que simulan justamente lo que vendría a ser la amazonía, que es una fuente de inspiración para nosotros. Son 80 troncos", detalló.

Micha Tsumura abrió las puertas de Maido a Canal N: "Maido es Perú y Japón, nuestras dos cocinas, nuestras dos banderas", expresó muy emocionado



— Canal N (@canalN_) June 21, 2025

Posteriormente, mencionó que su madre es peruana y su padre japonés. Tras lo cual, procedió a revelar que el logo de Maido es la bandera de su familia, hecho por su propio abuelo hace aproximadamente 50 años.

A detalle, mencionó que el logo representa a su progenitor, sus tres tíos y su abuelo. Finalmente, precisó que los comensales que visiten su local podrán ver unas sogas que "tienen como inspiración los quipus", cuyos colores buscan rendir homenaje a las banderas de Perú y Japón.

De esta manera, el dueño de Maido se mostró muy contento por el gran logro obtenido junto a todo su equipo de trabajo. Sin embargo, el chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura no dejó pasar el momento para recordar que Central anteriormente también le trajo este reconocimiento a nuestro Perú.