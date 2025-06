Erick Elera y Allison Pastor fueron ampayados en impensada situación durante el temblor: "Chiquitingo"

17/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El temblor que nos sacudió a todos el domingo pasado nos dejó más que un susto. Resulta que Erick Elera y Allison Pastor fueron ampayados por sus propias cámaras en una impensada situación mientras la tierra se movía.

Temblor ampayó a Erick y Allison

¡Qué tal despertar tuvieron Erick Elera y Allison Pastor este domingo 15 de junio! El susto fue grande, pero la pareja, ni corta ni perezosa, decidió compartir en TikTok un video inédito que nos muestra cómo vivieron el fuerte temblor que sacudió Lima esa mañana.

En el video, subido por Allison, se ve a su hijito jugando de lo más tranquilo en casa, como si nada. Pero de pronto, la tierra empieza a moverse, y ahí es donde la escena se pone buena.

El primero en aparecer es el mismísimo Erick Elera, saliendo de su cuarto con tan solo una toalla. Segundos después, Allison Pastor hace su entrada triunfal, con una salida de baño, visiblemente alerta, y se une a ellos para salir de la casa.

Reacciones en redes sociales

Allison Pastor subió el video a TikTok con la divertida canción "Me fui de vacaciones" de Bad Bunny, un tema que es viral por acompañar cosas random que ocurren.

El video, como era de esperarse, ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores han aplaudido la tranquilidad con la que ambos manejaron la situación, y cómo priorizaron la seguridad de su familia.

Pero, como siempre, no faltaron los comentarios con ese toque de picardía peruana. Ante la difusión de este video tan "íntimo", muchos no dudaron en pensar que ambos estaban en "pleno chiquitingo" antes de la sacudida.

Los comentarios en el video lo decían todo: "Cuando no ellos en chiquitingo", se leía por ahí. Y otro más directo, sin pelos en la lengua: "En pleno acto". No cabe duda que la imaginación del peruano no tiene límites.

¿Cuántos años se llevan Allison y Erick?

Hace un tiempo, Allison Pastor sorprendió al revelar detalles de su relación con Erick Elera. La influencer contó que comenzaron su romance el 28 de noviembre de 2016, cuando ella tenía 21 años y él 33. Actualmente, ella tiene 29 y él 41, lo que evidenció la diferencia de 12 años entre ambos.

Con el video inédito de Erick Elera y Allison Pastor reaccionando al temblor, queda claro que la vida de los famosos, incluso en un susto, siempre nos regala momentos para el chismecito.