Asesinan a balazos a empresaria 'Meche Llopo' en Máncora: sujetos incendiaron viviendas tras crimen

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La empresaria Mercedes Cruz Carrasco Rocha, conocida como 'Meche Llopó', fue asesinada a balazos en Máncora. Tras el crimen, se reportó el incendio de varias viviendas en la zona, lo que generó conmoción entre los habitantes de la región.

El ataque ocurrió en los exteriores de su restaurante, donde la empresaria habría recibido varios disparos a quemarropa. Aunque fue trasladada de emergencia a un hospital de Tumbes para recibir atención médica, falleció pese a los esfuerzos de los profesionales de salud.

La identidad de los atacantes, el móvil del asesinato y la posible relación entre el crimen y los incendios aún son materia de investigación. Ante estos hechos, los pobladores de Máncora exigen una mayor presencia policial y acciones inmediatas para garantizar la seguridad en la zona.

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