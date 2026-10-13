Ventanilla: asesinan a balazos a un joven de 22 años y dejan a otro a su amigo mientras esperaban su cena

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven de 22 años fue asesinado a balazos y su amigo resultó herido durante un ataque armado registrado esta madrugada en el asentamiento humano Defensores de la Patria, en el distrito de Ventanilla, Callao. Ambos se encontraban esperando su cena en un puesto de comida rápida cuando fueron interceptados por dos sujetos que abrieron fuego contra ellos.

La víctima mortal fue identificada como Renzo Sánchez Cueva, mientras que el herido responde al nombre de Adriano Lagos, según información proporcionada por la Policía Nacional. De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos jóvenes permanecían junto a un automóvil de color plata cuando fueron sorprendidos por los atacantes.

Los presuntos sicarios llegaron caminando por la avenida Ramón Castilla y, tras identificar a sus víctimas, dispararon hasta en cuatro oportunidades. Luego de perpetrar el ataque, los sujetos huyeron en dirección al pasaje Ricardo Palma, mientras los jóvenes quedaron tendidos en el lugar.

Adriano Lagos, quien conducía el vehículo, fue trasladado al hospital Carrión, donde recibe atención médica. Su estado de salud continúa siendo de pronóstico reservado. Entretanto, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables de este nuevo hecho de violencia registrado en el primer puerto.

Vecinos de Ventanilla temen por su seguridad

El ataque armado ha generado preocupación entre los vecinos de Defensores de la Patria, debido a que la zona es transitada por numerosos moradores y se encuentra cerca de un centro médico y una institución educativa. Ante esta situación, los ciudadanos exigen mayor presencia policial y medidas de seguridad para evitar que sus hijos resulten heridos por una bala perdida.

🔴🔵 Ventanilla: Asesinan a balazos a un joven de 22 años y dejan a otro herido en el A. H. Defensores de la Patria. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/99ZvLlkRaE October 13, 2026

Las cámaras de seguridad instaladas en las viviendas cercanas podrían convertirse en elementos importantes para las investigaciones. Las imágenes permitirían reconstruir la ruta de escape de los atacantes y contribuir a su identificación y posterior captura.

Finalmente, este asesinato se suma a otros hechos violentos registrados en Lima Metropolitana y el Callao. Según la información preliminar proporcionada, se trata del tercer homicidio reportado en menos de 24 horas, pese a que ambas jurisdicciones se encuentran bajo estado de emergencia.

Es importante resaltar que, este nuevo crimen vuelve a evidenciar la preocupación por el avance de la criminalidad en Lima y el Callao, donde los ataques armados continúan cobrando víctimas. Pese al estado de emergencia, los ciudadanos exigen resultados concretos de las autoridades, mayor presencia policial y acciones efectivas para frenar la violencia y recuperar la tranquilidad en sus barrios.