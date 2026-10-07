SJL: hombre es asesinado de 9 balazos mientras conversaba con sus amigos tras jugar partido de fútbol

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a balazos cuando conversaba con un grupo de amigos luego de jugar un partido de fútbol, en las inmediaciones de la losa deportiva 'Los Jardines', en San Juan de Lurigancho. El crimen ocurrió a pocos metros de su vivienda y generó momentos de terror entre los vecinos.

De acuerdo con información policial, la víctima, aún no identificada por las autoridades, se encontraba sentada a un costado de una bodega junto a sus amigos cuando fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Los atacantes le dispararon hasta en nueve oportunidades, sin mediar palabra.

Los presentes reaccionaron rápidamente ante el ataque y buscaron ponerse a buen recaudo para evitar ser alcanzados por alguna bala perdida. Tras cometer el crimen, los sicarios huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras la víctima quedó tendida en la vía pública, sin que pudiera recibir ayuda.

Hasta la escena llegaron los familiares del hombre, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor y evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación. En tanto, agentes de la Policía Nacional de la comisaría 10 de Octubre iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del asesinato.

El móvil del crimen aún es materia de investigación. Sin embargo, los efectivos no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad empleada por los atacantes. Las cámaras de seguridad instaladas en el sector serán claves para identificar a los responsables y determinar si hubo más personas implicadas.