Cecilia García indignada por ola de criminalidad: "Los que no somos nadie somos los que 'pagamos pato'"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, expresó su indignación por la falta de acción de las autoridades contra los avances de la criminalidad en varias zonas del país y que diariamente ponen en peligro a los ciudadanos. Ello en referencia al reciente atentado en Tumbes que dejó un muerto y varios heridos.

En la editorial de su programa, García aseveró que los principales afectados de toda esta crisis de inseguridad son aquellas personas que se encuentran en los márgenes de la sociedad, lejos del poder político-económico y de los contactos con dicha esfera.

"Acá los NN somos los que pagamos pato. Acá los que no somos nadie y no tenemos a nadie somos los que pagamos pato. Somos la cuerda más débil de la sociedad. Sin embargo, somos los que nos atacamos los unos a los otros insultándonos por sus ideologías", sostuvo en su programa 'En defensa de la verdad'.

Como se recuerda, este domingo 20 de abril, en las primeras horas de la madrugada, se reportó un feroz ataque que, hasta el momento, ha dejado una víctima mortal, múltiples heridos y al menos veinte viviendas afectadas.

Según información preliminar brindada por testigos, el ataque habría estado dirigido al hijo de la mujer que vivía dentro del inmueble, quien habría purgado pena en la cárcel anteriormente. Entre otros detalles, también indicaron que el ataque se habría producido con un balón de gas y dinamitas.

A raíz de este hecho, Cecilia García expresó su preocupación por la fácil obtención de explosivos en el mercado, especialmente en un contexto de estado de emergencia por la crisis de inseguridad.

En ese sentido, García comparó nuestra actual situación de temor con la época del terrorismo, durante la década de los ochenta y noventa; y criticó que se criminalice la indignación ciudadana.

"Esto recuerda a la época del terrorismo, el verdadero. No el terrorismo de los que levantamos la voz. Eso no es terrorismo, eso es simplemente indignación. Los que levantamos la voz no somos el mal. Los que decimos "tú eres el culpable" no somos el problema", dijo García.