Chiclayo: orquesta Amor Rebelde suspende sus shows tras hallar una granada activa cerca de su bus

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una granada de guerra activa, con el pasador de seguridad retirado, fue encontrada frente al local de eventos El Pana, en la calle Ayllu del distrito de La Victoria, en Chiclayo. El explosivo estaba a pocos metros del bus de Amor Rebelde, cuyos integrantes acababan de concluir una presentación.

Policía desactivó explosivo y músicos evitaron abordarlo

El hallazgo movilizó a agentes del Área de Extorsiones de la DIVINCRI y especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX). Tras evaluar el artefacto, confirmaron que estaba activo y realizaron una detonación controlada para eliminar el peligro.

Uno de los músicos relató que un policía llegó corriendo para advertirles que no abordaran el vehículo. Los artistas permanecieron dentro del establecimiento mientras se aseguraba la zona y se desarrollaba la intervención.

"Hemos tenido un atentado justo a la hora que acabábamos nuestro evento. Nos han puesto una granada delante del bus. No pasó nada, todos los integrantes todavía no subían al bus y gracias a Dios, como le digo, no explosionó nada", comentó uno de los integrantes.

Orquesta anuncia pausa por seguridad

Tras el incidente, la agrupación decidió suspender temporalmente sus presentaciones. Según sus representantes, en el bus suelen trasladarse alrededor de 35 personas, entre músicos y trabajadores, por lo que priorizarán la seguridad del equipo antes de regresar a los escenarios.

"Ahorita ya están un poquito más tranquilos. Pero bueno, asustados. Bueno, asustados en el momento, pues, ustedes también en la cabeza, pues, si estábamos en bus, nos hubiera pasado algo y eso, nosotros en bus tenemos un baile de 35 personas, ahí estaba Matías Zevallos, Gianfranco Bustios, que ellos trabajan ahí con su mamá y todo eso, y pues", comentó.

La agrupación afirmó que no había recibido amenazas previas y señaló que, de haber conocido algún riesgo, habría adoptado medidas para proteger al personal.

"Por seguridad también no vamos a trabajar estos días", sentenció, dejando en claro que la medida busca evitar cualquier situación de riesgo mientras las autoridades continúan investigando lo sucedido.

Policía investiga el objetivo del ataque

La propietaria de El Pana y el coordinador de Amor Rebelde manifestaron ante la Policía que tampoco habían recibido llamadas ni mensajes extorsivos. Por ello, los investigadores mantienen abiertas las hipótesis sobre el destinatario de la amenaza.

Las cámaras de videovigilancia registraron el desplazamiento de un vehículo de características similares a un Hyundai Eon rojo. Los agentes rastrearon su recorrido hasta las avenidas Chinchaysuyo y Miguel Grau.

La DIVINCRI continúa las diligencias para identificar a los responsables y establecer si el hecho estuvo dirigido contra los músicos, el establecimiento o ambos.