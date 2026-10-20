Dejan granada junto a una nota en bodega en Los Olivos: UDEX desactivó explosivo y no descartan extorsión

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Delincuentes dejaron una granada junto a una nota amenazante en una bodega de Los Olivos, ubicada en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Beta, a media cuadra del mercado Conzac. El hallazgo generó preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Tras la alerta, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar y desactivaron el artefacto explosivo tipo piña. Las autoridades no descartan que el caso esté relacionado con una presunta extorsión contra el negocio.

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