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Explosivo amenaza negocio

Dejan granada junto a una nota en bodega en Los Olivos: UDEX desactivó explosivo y no descartan extorsión

Una granada fue dejada junto a una nota en una bodega de Los Olivos. Personal de la UDEX desactivó el explosivo. Autoridades no descartan que el caso esté relacionado con una presunta extorsión al negocio.

Personal de UDEX desactiva granada junto a una nota en bodega en Los Olivos
Personal de UDEX desactiva granada junto a una nota en bodega en Los Olivos (Composición Exitosa)

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/10/2026

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Delincuentes dejaron una granada junto a una nota amenazante en una bodega de Los Olivos, ubicada en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Beta, a media cuadra del mercado Conzac. El hallazgo generó preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Tras la alerta, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar y desactivaron el artefacto explosivo tipo piña. Las autoridades no descartan que el caso esté relacionado con una presunta extorsión contra el negocio.

 

Nota en desarrollo...

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