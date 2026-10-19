Puente Piedra: caen seis presuntos miembros del Tren de Aragua con armas, una granada y registro de extorsión

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a seis ciudadanos venezolanos durante un operativo realizado en la asociación de vivienda Villa Los Olivos, en Puente Piedra. Los intervenidos son investigados por su presunta vinculación con una organización criminal relacionada con extorsiones y otros delitos.

Incautan armas y una granada durante la intervención

Durante el operativo, los agentes incautaron una mini Uzi, un fusil, una granada de guerra tipo piña, tres cacerinas y 85 municiones sin percutir de calibre 9 milímetros. Estos objetos quedaron bajo investigación para determinar si fueron utilizados en las actividades delictivas atribuidas a los detenidos.

La intervención también permitió decomisar seis teléfonos celulares, un automóvil Chevrolet blanco, cuatro motocicletas lineales y cuatro placas de rodaje. Entre los objetos encontrados había uniformes de construcción civil y prendas con distintivos de distintas empresas, que serán examinados como parte de las diligencias policiales.

La Policía encontró un cuaderno con anotaciones sobre presuntos cobros extorsivos dirigidos a empresas de transporte público que operan en Lima Norte. Los registros consignarían pagos de hasta S/80 semanales por vehículo, aunque corresponde a las autoridades establecer el origen y alcance de esos apuntes.

¡Duro golpe a las mafias de la extorsión! La @Policia_Peruana desarticuló a Los Remanentes del Tren de Aragua en Puente Piedra y detuvo a seis presuntos integrantes.



▶️En el operativo se incautaron armas de guerra, 85 municiones y un cuaderno con anotaciones de presuntos cobros... pic.twitter.com/mty3rHfY99 — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 19, 2026

Cuaderno menciona a empresas de transporte público

Entre las compañías mencionadas en las anotaciones figuran El Chino, ETUCHISA, VIPUSA y Virgen de la Puerta. La información difundida señala que los registros estarían relacionados con supuestos pagos exigidos a transportistas que circulan por Puente Piedra y otras zonas de Lima Norte.

Los apuntes encontrados constituyen parte de los elementos que deberán ser evaluados durante la investigación. Las autoridades tendrán que determinar si las cantidades registradas corresponden a cobros efectivamente realizados, identificar a los posibles afectados y establecer si existe una relación entre los documentos y los detenidos.

Apuntes encontrados.

Entre los intervenidos figura Iam Gael León Díaz, de 28 años, señalado por la Policía como el presunto cabecilla de la organización. Los otros cinco detenidos tienen entre 23 y 32 años. Todos son investigados por su posible participación en delitos contra la seguridad pública, extorsión y pertenencia a una banda criminal.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), mediante la División de Investigación de Extorsiones y Crimen Organizado. El operativo formó parte de las acciones policiales dirigidas a combatir las organizaciones criminales que afectan la seguridad de la población y las actividades económicas.

El caso vuelve a poner bajo investigación los presuntos cobros extorsivos a transportistas de Lima Norte. Mientras avanzan las diligencias, los seis detenidos mantienen la condición de investigados y será responsabilidad de las autoridades determinar si existen pruebas suficientes para atribuirles los delitos señalados.