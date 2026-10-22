Cusco se alista para recibir al papa León XIV: pases QR y hasta 6 mil voluntarios para organizar el ingreso

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Arzobispado del Cusco anunció un sistema de pases con códigos QR, credenciales especiales y brazaletes para regular el acceso de los fieles a las actividades del papa León XIV, previstas para el próximo 15 de noviembre en Saqsaywaman y la Plaza Mayor.

La organización se canalizará mediante las 85 parroquias de la jurisdicción eclesiástica. Cada párroco empadronará, en promedio, a 200 feligreses para organizar su participación y la entrega de los pases.

Sin embargo, todavía no se ha detallado el procedimiento para obtener las acreditaciones ni la fecha de inicio de su distribución. Los interesados deberán estar atentos a las comunicaciones oficiales del Arzobispado.

Voluntarios verificarán los ingresos

La organización espera reunir hasta 6.000 voluntarios, denominados "Amigos de León", quienes comprobarán la autenticidad de las acreditaciones. El objetivo es evitar la falsificación y comercialización de accesos, por lo que se exhortó a los fieles a prevenir posibles estafas.

También asumirán labores de orientación y acogida. Se prevé recibir asistentes de provincias cusqueñas, otras regiones del país y naciones vecinas, entre ellas Bolivia y Chile.

Agenda prevista para el 15 de noviembre

De acuerdo con el programa difundido, el pontífice llegará al aeropuerto Alejandro Velasco Astete a las 10:00 horas, procedente de Chiclayo. A las 10:30 participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman, donde ofrecerá un discurso.

A las 11:45 encabezará el rezo del Ángelus frente a la Catedral del Cusco. Su salida hacia Pucallpa está programada para las 13:05 horas. Estos horarios corresponden al itinerario previsto por la organización.

Agenda del papa León XIV en Cusco (Captura - León 14 en Perú)

Comitiva del Vaticano llegará a Cusco

Una delegación de la Santa Sede arribará el 28 de octubre para ultimar detalles. Paralelamente, el Arzobispado coordina la seguridad y logística con el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial y otras instituciones. El nuncio apostólico, monseñor Paolo Rocco, confirmó que el itinerario permanece sin cambios.

El Arzobispado del Cusco implementará pases con códigos QR, credenciales y brazaletes para regular el acceso de los fieles a las actividades del papa León XIV, programadas para el 15 de noviembre en Saqsaywaman y la Plaza Mayor. La distribución se realizará a través de las 85 parroquias de la jurisdicción eclesiástica.