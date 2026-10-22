¡Entradas GRATIS para ver al papa León XIV! conoce cuándo podrás reservar un cupo para la misa en Lima

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la próxima llegada del papa León XIV al Perú, Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, anunció que los fieles podrán asistir gratuitamente a la misa que se celebrará en la Base Aérea Las Palmas y precisó desde cuándo podrán reservar sus cupos para participar en la ceremonia litúrgica.

Entradas gratis para ver al papa León XIV

Dada la visita programada, las autoridades prevén que alrededor de 1,2 millones de personas asistan a la misa del papa León XIV que se llevará a cabo en el distrito de Surco, en la Base Aérea Las Palmas, una cantidad parecida a la que se registró en enero del 2018 cuando el país recibió al papa Francisco en el mismo lugar.

La ceremonia religiosa se realizará el próximo 16 de noviembre y marcará el cierre de la visita del pontífice dentro del Perú. Asimismo, la agenda del papa León XIV en el territorio nacional está programada del 11 al 16 de noviembre e incluye actividades en Chiclayo, Cusco, Cajamarca, Pucallpa y Lima.

¿Desde cuándo puedo reservar un cupo para la misa y cómo se realiza?

En ese sentido, las entradas para la misa del papa León XIV en Lima serán completamente gratuitas y la plataforma digital para reservar los cupos estará disponible desde la próxima semana.

De esta manera, los ciudadanos que deseen participar deberán estar atentos a los próximos anuncios oficiales, en los que se brindarán detalles sobre el procedimiento de inscripción, los requisitos y los pasos que deberán seguir para asegurar su asistencia a este evento multitudinario.

Según lo informado, el mecanismo de reserva será habilitado próximamente, aunque todavía no se han precisado las condiciones específicas para obtener los accesos.

La información actualizada se difundirá a través de los canales oficiales de la visita papal, entre ellos el portal León XIV en el Perú y la plataforma del Estado. Por ello, se recomienda a los interesados consultar estas páginas para conocer las indicaciones sobre la inscripción para asistir al evento litúrguico que se llevará a cabo a mediados de noviembre.

Finalmente, la misa del papa León XIV se celebrará el lunes 16 de noviembre de 2026 en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, como cierre de su visita apostólica al Perú. Las entradas serán gratuitas y la plataforma para reservar los cupos estará disponible desde la próxima semana, es decir en la semana del 26 de octubre.