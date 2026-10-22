Papa León XIV rechaza el antisemitismo y hace un llamado a combatir el odio y la discriminación religiosa

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Esta mañana del jueves 22 de octubre, el papa León XIV recibió la visita con 40 miembros del Comité Judío Estadounidense, reafirmó su rechazo al antisemitismo y exhortó a combatir todas las formas de odio, discriminación religiosa y étnica.

Papa León XIV recibió visita de 40 miembros del Comité Judío

Durante un encuentro realizado esta mañana en la Sala del Consistorio del Vaticano, el papa León XIV destacó que la Iglesia católica mantiene una posición firme frente a estas expresiones de intolerancia.

"La Iglesia no tolera el antisemitismo y lucha contra él, basándose en el propio Evangelio", manifestó el Santo Padre ante los representantes de la organización judía estadounidense.

En esa línea, el sumo pontífice advirtió que las diferencias de opinión no deben convertirse en motivos de enfrentamiento ni alimentar actitudes discriminatorias.

"Las diferencias de opinión, por muy profundas que sean, nunca deben dar lugar a prejuicios y hostilidad, que socavan los cimientos morales de la sociedad", expresó.

Pope Leo XIV received 40 members of the American Jewish Committee at the Vatican this morning, in the Consistory Hall, and reaffirmed that "the Church does not tolerate anti-Semitism and fights against it, on the basis of the Gospel itself". "Differences of opinion, however profound, must never give rise to prejudice and hostility, which undermine the moral foundations of society." The Pope recalled John Paul II, whose liturgical memorial is today, for his contribution to Jewish-Catholic friendship, and called for the rejection of all forms of religious and ethnic hatred and discrimination. Official text: https://t.co/WmrCeNB1R6 Sources: https://t.co/EQvHkAAIkf, Vatican News #LeoXIV #Vatican October 22, 2026

Papa León XIV recuerda el legado de Juan Pablo II

Como parte de su intervención, el pontífice también recordó a san Juan Pablo II, cuya conmemoración litúrgica se celebra este 22 de octubre, y destacó su contribución al fortalecimiento de la amistad y el diálogo entre judíos y católicos.

La fecha coincide, además, con el aniversario de la histórica misa de inicio de su pontificado, celebrada en la Plaza de San Pedro el 22 de octubre de 1978, hace 48 años.

El legado de Juan Pablo II estuvo marcado por sus esfuerzos para promover el entendimiento entre ambas comunidades religiosas y fomentar el respeto mutuo, en un contexto histórico en el que la Iglesia buscaba profundizar sus vínculos con el pueblo judío.

Llamado a la convivencia y al respeto

Dicho encuentro de León XIV con los integrantes del Comité Judío Estadounidense se enmarca en sus llamados a fortalecer la convivencia pacífica y rechazar los prejuicios que afectan a las comunidades religiosas y étnicas.

Además, insistió en que las discrepancias deben abordarse mediante el diálogo y el respeto, sin dar paso a la hostilidad. Su mensaje busca reafirmar la importancia de la fraternidad y la defensa de la dignidad humana frente a cualquier manifestación de discriminación.

Finalmente, el papa León XIV reafirmó su rechazo al antisemitismo e hizo un llamado a combatir el odio y la discriminación religiosa, en el marco de la conmemoración litúrgica de san Juan Pablo II este 22 de octubre.