Keiko Fujimori sobre debate tras reglamento de disciplina en colegios: "Es irreversible"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el debate generado por reglamento de disciplina en los colegios públicos y aseguró que la medida continuará adelante y es irreversible. Durante una actividad oficial vinculada al sector Educación, la mandataria defendió los cambios anunciados.

¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre el reglamento de disciplina escolar?

La jefa de Estado sostuvo que el debate generado por los anuncios del Gobierno es positivo, pues permitirá recoger opiniones durante el periodo de publicación del reglamento. Sin embargo, cuestionó a quienes consideran que la reforma educativa se limita al corte de cabello de los escolares.

"Esta decisión es irreversible", afirmó Fujimori

También afirmó que, dichas disposiciones buscan establecer criterios sobre la presentación de los estudiantes y recuperar el orden en las instituciones educativas.

"Algunos críticos quieren minimizar todo el esfuerzo que está haciendo el ministro de Educación con todos sus funcionarios, señalando que la única reforma tiene que ver con el recorte de pelo, y se equivocan. Aquí hay una visión mucho más amplia", manifestó.

Asimismo, Fujimori señaló que las medidas no solo contemplarán aspectos relacionados con la presentación personal, sino que también incluirán una revisión de los contenidos educativos.

"Así como hemos anunciado que los alumnos tienen que venir pulcramente presentados, no solamente habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología que estaba en estos textos escolares", declaró.

En esa línea, aseguró que la revisión de los materiales ya está en marcha y afirmó que los próximos textos escolares se publicarán "sin ningún tipo de ideología".

Gobierno supervisa distribución de materiales educativos

Las declaraciones de Keiko Fujimori se produjeron durante la supervisión de la presentación del Plan de Distribución de Materiales Educativos para el año escolar 2027.

El plan contempla el envío anticipado de libros de texto, cuadernos de trabajo y otros recursos educativos a Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, regiones priorizadas ante la llegada del fenómeno El Niño.

Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar tanto en la organización de las instituciones educativas como en la planificación del próximo año escolar.

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