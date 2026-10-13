Padres que no acudan al colegio para responder por sus hijos serán denunciados, advierte la DRELM

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La DRELM advirtió que los padres de familia deberán asumir su responsabilidad ante situaciones de indisciplina escolar, en el marco de los nuevos lineamientos establecidos por el Gobierno. Una de las normativas precisa que, los apoderados podrán ser denunciados ante el Ministerio Público en caso de no asistir a la institución para responder por los menores de edad.

DRELM advierte medidas en contra de padres

En diálogo con Exitosa, Cornelio Gonzáles Torres, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), advirtió que los padres de familia que no acudan a las instituciones educativas para atender situaciones relacionadas con sus hijos podrían ser denunciados ante el Ministerio Público y la Defensoría del Niño y del Adolescente.

La medida se enmarca en los nuevos lineamientos de disciplina escolar impulsados por el Gobierno, que buscan fortalecer el orden y la convivencia en los colegios, así como establecer responsabilidades para los estudiantes y sus familias.

DRELM advierte sobre amenazas de escolares contra directores

Durante la entrevista, Gonzáles Torres sostuvo que, durante los últimos 15 años, se habría descuidado el sistema educativo en materia de disciplina, por lo que consideró necesario establecer medidas para recuperar el orden en las instituciones educativas.

"La realidad es dolorosa porque 15 años perdidos, dejando de lado el sistema educativo al albur y esto es lo que hoy se está poniendo orden. Creo que la política del ministro de Educación es bastante clara, con un sentir de que se ponga orden en las escuelas", manifestó.

Asimismo, el titular de la DRELM alertó sobre situaciones de violencia y amenazas por parte de alumnos, según indicó, estarían enfrentando algunos directores de instituciones educativas de Lima Metropolitana.

Padres deberán asumir su responsabilidad ante casos de indisciplina

El funcionario cuestionó que, ante situaciones de esta naturaleza, algunos padres de familia no acudan a los colegios cuando son convocados por las autoridades educativas para abordar el comportamiento de sus hijos.

"Si el padre de familia no asiste a la institución educativa para velar por su hijo, va a ser denunciado en el Ministerio Público, en la Defensoría del Niño y del Adolescente, para que él tenga que asumir el rol que corresponde", advirtió.

Finalmente, el representante de la DRELM sostuvo que las conductas de un grupo de estudiantes no deben perjudicar a toda la comunidad educativa. En ese sentido, advirtió que los padres que no acudan a los colegios para responder por sus hijos podrían ser denunciados ante el Ministerio Público, a fin de que asuman la responsabilidad que les corresponde en su formación.