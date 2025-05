Hijo de Raúl Celis exige a la PNP investigar el asesinato de su padre: "Alguien ha mandado a silenciarlo"

Exitosa conversó con el hijo de Raúl Celis, periodista de Karibeña asesinado en Iquitos, para conocer su testimonio tras este trágico hecho. Ahí, Ramiro Celis hizo un llamado a las autoridades para que investiguen la muerte de su padre y deslizó la posibilidad de que lo hayan querido silenciar.

Como se recuerda, sobre las primeras horas de este miércoles 7 de mayo, el colaborador de Exitosa salió de su domicilio alrededor de las 5 de la mañana y tomó una mototaxi para dirigirse a su centro de labores.

Sin embargo, durante el camino fue interceptado por delincuentes a bordo de una moto lineal quienes abrieron fuego contra su persona con el objetivo de acabar con su vida. Lamentablemente, hombre de prensa falleció al instante enlutando al periodismo de Iquitos y de todo el Perú.

Durante la charla, Ramiro Celis aseguró estar muy indignado con esta situación ya que Raúl Celis siempre se caracterizó por denunciar lo que nadie se atrevía y por buscar el bienestar para su región y su gente.

"La primera impresión que he tenido es indignación, más que tristeza es indignación porque se le corta la voz a un periodista combativo de la región Loreto, que siempre sacó cara por la población denunciado hecho irregulares, que nunca se cayó ante nadie, que nunca sucumbió ante el poder económico y primó el amor que tuvo a su región. Hoy se sienta un precedente para que la justicia pueda proteger a las mujeres y hombres de prensa", indicó.

Fiscalía inicia investigación preliminar por homicidio de Raúl Celis.

En esa misma línea, el hijo de Raúl Celis exigió que que la Policía Nacional del Perú tome cartas en el asunto para investigar el móvil del asesinato ya que esta es una oportunidad para cuidar la libertad de prensa en el país. Además, indicó no saber si su progenitor había recibido amenazas de muerte en los últimos días.

"Hasta donde yo he sabido, mi padre no recibía amenazas, no conversaba con él desde hace una semana por motivos de trabajo. Yo creo que la policía tiene que hacer su trabajo y tiene que investigar de donde vino este ataque porque esto ha sido premeditado. Alguien ha mandado a silenciar a Raúl Celis, que denunciaba lo mal que se estaba haciendo en la región", añadió.