Incendio forestal de grandes proporciones moviliza a bomberos y pobladores en las afueras de Tarapoto

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un incendio forestal de grandes proporciones fue reportado en el sector Aucaloma, ubicado en las afueras de Tarapoto, en la región San Martín. Decenas de bomberos y pobladores se movilizaron hasta la zona para intentar controlar las llamas y evitar que el fuego continúe avanzando hacia áreas cercanas a la ciudad.

Incendio forestal en las afueras de Tarapoto

El siniestro se registra al oeste de Tarapoto, antes de llegar a Lamas, donde las llamas vienen consumiendo la vegetación. Imágenes difundidas desde el lugar muestran la magnitud de la emergencia y la participación de numerosas personas que se sumaron a las labores para contener el avance del incendio forestal.

Ante la emergencia, decenas de bomberos acudieron al sector Aucaloma para combatir el fuego, mientras que algunos pobladores también colaboran con los esfuerzos para impedir que las llamas se extiendan y representen un peligro para las zonas aledañas. La situación ha generado preocupación por la posibilidad de que el incendio alcance áreas próximas a la ciudad.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales en las viviendas cercanas ni afectaciones a los vehículos que transitan por la zona. Mientras continúan las labores para controlar la emergencia, existe la expectativa de que se registren lluvias en las próximas horas, lo que podría contribuir a sofocar las llamas.

Incendio forestal en Cusco

Hace unos días un poblador terminó perdiendo la vida durante uno de estos siniestros registrado en el sector de Puente Ccoyo, ubicado en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas de la región imperial.

El fallecimiento vuelve a exponer los graves riesgos que enfrentan las comunidades rurales ante la propagación de las llamas y las dificultades para responder oportunamente a estas emergencias.

La víctima mortal, de acuerdo a imágenes difundidas, fue hallada con severas heridas por quemaduras en todo el cuerpo y sentado entre un montículo de tierra y rocas. El siniestro dejó además a un hombre herido de gravedad, generando consternación entre los habitantes de la zona.

Al cierre de esta edición, no se ha difundido oficialmente la identidad de la víctima ni las circunstancias precisas en las que quedó atrapada por el fuego. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del incendio y determinar cómo ocurrió el fallecimiento.

Es así que, los incendios forestales representan una amenaza recurrente en diversas regiones del Perú, debido a su impacto sobre la vegetación, la fauna silvestre y las comunidades cercanas. Ante estas emergencias, resulta fundamental fortalecer las acciones de prevención y respuesta, así como evitar prácticas que puedan originar nuevos focos de fuego en zonas vulnerables del país.